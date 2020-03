Por el coronavirus, en San Juan empiezan a suspender eventos masivos 

Prevenir la circulación masiva de coronavirus se ha convertido en un dolor de cabeza para organizadores y empresarios turísticos del mundo. En San Juan ya se empiezan a ver los primeros efectos con la reprogramación de al menos un encuentro productivo y otros cinco deportivos, aunque la agenda podría sufrir aún más cancelaciones.

Este martes el Ministerio de Salud de San Juan oficializó el pedido de suspender o reprogramar aquellos eventos masivos en los que esté prevista la llegada de personas que estuvieron en los países donde hay circulación. Lo cierto es que antes de esta medida oficial hubo un antecedente: hace una semana reprogramaron para noviembre el Congreso Mundial del Tomate porque se esperaba la llegada de empresarios y productores de Asia.

Este martes también se sumaron a las actividades que no se realizarán cinco eventos deportivos. Los cancelados son la competencia de BMX programada para el 21 y 22 marzo, el Panamericano de Mountain Bike (1 al 5 de abril), el XTerra (5 de abril) y el Intercontinental de Hockey (15 al 17 de mayo).

Pero es posible que estos no sean los únicos eventos que queden sin realizarse. Es que si bien la provincia ya no está en su etapa más fuerte de turismo, mientras la situación por la dispersión en el mundo de la enfermedad vaya cambiando se pueden agregar más países a la lista de los problemáticos. Sólo el viernes se sumaron Alemania y España y esto puede volver a suceder en cualquier momento, ya que el mapa sigue sumando países con casos importados (como Argentina) y no es imposible que alguno de estos se convierta en sitio de circulación.

Mientras la agenda sigue siendo motivo de discusión, en Turismo están también trabajando con la prevención con empresas de viaje. "Vamos a ir trabajando con las cámaras de servicios turísticos y agencias de viaje para que todos tengan un protocolo", explicó que Roberto Juárez, director de Turismo de la provincia. Según el funcionario, uno de los trabajos que están realizando es explicarle a los operadores turísticos cómo tienen que actuar con la llegada de visitantes de países con circulación.