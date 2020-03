Coronavirus: más de 20 consultas de sanjuaninos que llegaron de países con circulación

En sólo 24 horas, en San Juan hubo más de 20 personas que se comunicaron con las autoridades de Salud Pública para avisar que habían estado en los últimos días en países con circulación de coronavirus. Si bien esto no suma más casos sospechosos, porque ninguno reportó tener síntomas de la enfermedad, todas esas personas consultaron cuáles son los pasos que deben seguir tras haber estado en zonas peligrosas y se les solicitó permanecer en aislamiento voluntario.

En la provincia, el nivel de preocupación por el coronavirus cambió rotundamente desde que este lunes en la mañana se conociera que hay un paciente que estuvo en Japón y presenta los síntomas. En el país también se sumaron nuevos casos, todos importados desde destino con circulación, y por eso el protocolo de prevención y contención cambió.

Durante el lunes en la noche, según confirmaron desde Salud de San Juan, hubo una videoconferencia entre las autoridades locales y el Ministerio de Salud de la Nación, en el que reajustaron algunos de los pasos a seguir para quienes han estado expuestos a zonas con contagios. Mónica Jofré, jefa de Infectología provincial, pidió a quienes estuvieron en alguno de los países con casos (Japón, China, Corea del Norte, Italia, Irán, España y Alemania) que antes de asistir a cualquier guardia hospitalaria, sea pública o privada, se comuniquen al 107 para ser asesorados.

Es decir que si hay algún paciente que venga de alguno de los países con circulación viral sostenida hay dos caminos:

-Si está asintomático la recomendación es que se quede en su domicilio aislado durante 14 días.

-Si tiene síntomas, debe llamar al 107, que aplica un cuestionario y las principales preguntas son de dónde vino y si tiene fiebre, dolor de garganta y otros. Entonces se evalúa para avanzar en el hisopado que son dos, uno faríngeo y uno nasal. Ese estudio se manda al Instituto Malbrán, cuyos resultados demoran unas 48 horas. Si el paciente está bien, compensado, se queda en su casa; si no se encuentra bien o hay que compensarlo, se lo lleva al hospital.

Proceso de contención, responsabilidad de todos

Jofré explicó que Argentina y por lo tanto San Juan, no son todavía destinos de circulación, pero esto no quiere decir que la población deba relajarse o entrar en pánico. "Es importante que tomen conciencia. El paciente puede contagiar aun sin tener síntomas. Se busca evitar llegar a la etapa siguiente que es la de diseminación. El objetivo es que vamos adelante y no detrás del virus”.

Para que la calificación siga igual, es importante no sólo actitudes individuales, como el lavado de manos y avisar en caso de haber estado en el exterior durante los últimos 14 días, sino también prevenir focos de contagio. "Se pide que se suspendan eventos donde pueda haber personas que provengan de países con virus en circulación sostenida", explicó Jofré. Un ejemplo de esto fue la reprogramación del Congreso del Tomate que iba a empezar el 14 de marzo y fue pasado para noviembre.