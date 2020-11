Aislada y con Covid, una sanjuanina fue sorprendida con un cumpleaños que jamás olvidará

Eliana y su marido tienen coronavirus y hace cinco días que están aislados en su vivienda de Chimbas, junto a su beba de dos años, la que también presentó algunos síntomas. Con días buenos y otros no tanto por los efectos del virus, la joven que no tenía ánimos de nada creía que tendría un cumpleaños número 30 triste, lejos de todo mundo. Sin embargo, los suyos la sorprendieron con un festejo muy particular, adaptado a los tiempos de Covid.

Es que después de haber transcurrido un día entero sin recibir demasiados mensajes para saludarla por su vuelta al sol, la joven imaginó que sus allegados quizás se habían olvidado de la fecha. Pero todo cambió cuando su marido la invitó a ir hasta la puerta de su casa y, tras asomarse, se encontró con el regalo de cumpleaños: todos sus seres queridos, con carteles y globos, cantándole el cumpleaños feliz.

"Estaba un poco mal porque es duro atravesar la enfermedad, estamos solos y que te sorprendan de esa manera es algo maravilloso. Cuando los vi, no podía parar de llorar. Me emocioné mal", contó aún emocionada la protagonista. "Habían dejado una mesa llena de regalos, decorado con globos, gallardetes y carteles con mensajes muy lindos", detalló.

En modo pandemia, manteniendo la distancia, desde la calle y con barbijos, sus familiares, vecinos y amigos se acercaron hasta el frente de su domicilio para celebrar junto a ella. "No me voy a olvidar nunca esto y lo cuento porque es algo que podría repetirse, es un gesto que emociona y, que por más mínimo que parezca, ayuda un montón a los que estamos en esta situación", destacó.

Luego de reconocer que no es sencillo padecer el virus, no sólo por las consecuencias físicas sino también por el proceso emocional que significa, Eliana aseguró que la sorpresa que recibió la motivó para seguir adelante. "Había días que no tenía ganas ni de levantarme de la cama, si no era por mi bebé, no hacía nada. Hoy me desperté con otro ánimo, porque para llevar adelante esto también hay que estar bien anímicamente", expresó.