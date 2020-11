No se sabe si la vacuna rusa contra el Covid será obligatoria: más del 40% de los sanjuaninos se oponen

Mientras en el escenario nacional se plantean diferencias entre los funcionarios del Ministerio de Salud por la obligatoriedad en el uso de la vacuna rusa, Tiempo de San Juan le preguntó a sus lectores si piensan colocársela y, de un universo de 8.320 personas, la mayoría respondió y advirtió que no lo hará.

Es que un 42% de los votantes indicó que no piensa, de ninguna manera, colocarse la dosis de origen ruso que adquirió el Gobierno Nacional. Es que quienes rechazan su aplicación sostienen que aún no es seguro inyectarse una dosis, pues los estudios de su impacto no han finalizado.

Por su parte, un 37% manifestó que se la pondrá frente a una situación crítica por la que atraviesa no sólo el país y el mundo sino también el territorio local, que superó las 100 muertes y los más de 6 mil contagios desde que inició la pandemia.

Los indecisos, representados en una porción mínima del 21%, expresaron que tal vez se pondrán la vacuna que podría representar la cura.

El lunes, el presidente Alberto Fernández anunció que la Argentina adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V y adelantó que el próximo mes recibirán casi la mitad de esa cantidad para que comience a ser aplicada cuanto antes en la población de riesgo. Sin embargo, la noticia generó ciertas dudas en un sector, ya que las investigaciones sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna aún no son concluyentes.

Ante la incertidumbre generalizada y la poca información que todavía se conoce, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, habló al respecto y con el objetivo de llevar algo de calma, adelantó que la vacunación contra el COVID-19 no será obligatoria.

“No vamos a llevar por la fuerza a vacunar a nadie, pero vamos a instar a convencer, a trabajar en que se tienen que inmunizar”, sostuvo el funcionario al mismo tiempo que señaló que “hay una corriente antivacunas y periodistas que ya dijeron que no se piensan vacunar".

Pero al parecer, las cosas aún no están muy claras en el propio seno del gobierno, ya que dos importantes colaboradores del ministro se expresaron en un sentido completamente diferente. La primera de ellos fue Carla Vizzotti, la secretaria de Acceso a la Salud, quien anticipó que la aplicación de la vacuna contra el coronavirus sí será obligatoria y que de acuerdo al plan que están diseñando, los grupos de riesgo serán los primeros en recibir la dosis con la medicación.

Se trata de la número dos de la cartera de Salud de la Nación y la funcionaria que viajó secretamente la semana pasada hasta Moscú para avanzar en la adquisición de las 25 millones de dosis de la vacuna rusa.

“Nosotros tenemos un marco legal en la Argentina que es la Ley de Vacunas que dice que la vacunación es gratuita porque es un signo de equidad y porque el Estado Nacional provee las vacunas para que la población acceda independientemente de su posibilidad de pagarlo, y es obligatoria porque es un bien social que está por sobre el beneficio individual. Si yo decido no vacunarme puedo enfermarme yo y también propagar una enfermedad con una capacidad de transmisión altísima”, aseveró.