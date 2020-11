El Yeyo se curó de coronavirus y ahora vuelve a los escenarios: “Ya no tengo más ese bicho”

El mundo del cuarteto de San Juan se preocupó al tener la noticia: Roberto El Yeyo Sosa tenía coronavirus. Había cancelado sus clásicos shows en un bar y recluido en casa. Él mismo salió a confirmar que estaba infectado, dijo a Tiempo de San Juan: “Sí, es cierto. Triste, pero cierto”. Venturosamente, el sábado, tras los chequeos de rigor, el cantante tuvo la certeza de haber vencido al virus. Volverá a los escenarios.

Ahora, El Yeyo dio testimonio de cómo pasó la enfermedad y se alegró: “Ya no tengo más ese bicho”. Inicialmente lidiar con el Covid-19 no fue sencillo: “Los primeros dos días lo pasé bastante adolorido, con fiebre, tenía un decaimiento total”. Pero a medida que el tiempo pasó y “gracias a Dios” no tuvo falta de aire, se iba sintiendo mejor. “Me aislé y nadie se contagió, ni de mi familia ni de la orquesta”. También subrayó que, aunque en la segunda semana se sintió bien, “no salí a la calle. Hay que respetar el aislamiento”.

Sobre como contrajo coronavirus, el cuartetero aseguró que “soy muy cuidadoso, respeto mucho el protocolo, el barbijo. No sé dónde, pero me pasó”.

Además, reiteró que “hay que concientizar a la gente” sobre la enfermedad, sobre todo por la gente que tiene que salir a trabajar. “Hay que tener respeto por los otros y a nosotros mismos”, aconsejó.

Este sábado, El Yeyo se presentará con su banda en La Llorona: “Volvemos al ruedo”.