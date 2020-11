Cómo planean implementar la vacuna contra el coronavirus en San Juan: el dilema de la cadena de frío

Tras varias reuniones vía zoom con Nación, Salud Pública de San Juan ya está trabajando para la vacunación masiva contra el coronavirus en la provincia. "Estamos elaborando el plan estratégico de manera de efectuarla con el protocolo, como se hizo con la vacuna antigripal, es decir, con distanciamiento, no amontonamiento de la gente, cuidando a la gente que se va a vacunar. A la par, estamos viendo cuál estrategia va a ser más efectiva y depende de la cantidad de dosis que vayan llegando, que será en forma escalona también como la antigripal, y hacerlo en el menor tiempo posible. Esto teniendo en cuenta la época que se estima que van a llegar, aunque no hay fecha definida". Así resumió la Jefa de Epidemiología local, Mónica Jofré, cómo se está preparando San Juan para recibir la inmunización contra el COVID-19 que se anunció desde el Gobierno Nacional, con vistas a fin de año.

Uno de los desafíos en general es la logística de cadena de frío, que presenta particularmente una de las vacunas que se supone que llegará a Argentina, que es la rusa, que requiere para su conservación 70 grados bajo cero, más teniendo en cuenta los intensos calores de San Juan en verano. "Tenemos que estar atentos a la cadena de frío en la distribución, ver con qué se dispone, la luz y grupos electrógenos, recordando que hay cortes de energía que algunas veces nos ha llevado a perder vacunas o tener que ponerlas en cuarentena. Entonces es un trabajo arduo. Además, debe verse el recurso humano", dijo Jofré este viernes en declaraciones a Radio Colón.

La cadena de frio no es un tema menor, según explicó la funcionaria. "Hay que ver qué vacuna va a llegar. Para la de 70 grados bajo cero no en todas las provincias se dispone de un freezer de esas características".

La funcionaria dijo que en San Juan hay dos cámaras de frio en el vacunatorio central que conservan en general las vacunas entre 2 y 8 grados. También hay otras dos cámaras, una en Pocito y otra en Caucete que almacenan y que se usan de backup, dijo. "Tenemos que ver la estrategia de disponer de un lugar de menos 70 grados", indicó.

Sobre las dosis, dijo que se prevé una llegada escalonada y que en principio serían 25.000, y que hay que tener en cuenta que las cámaras albergan el resto de vacunas del programa provincial.

¿Cómo se iniciará la inmunización en la provincia? "Eso ha sido motivo de discusión el miércoles con Nación. Todavía no está definido con qué grupo se empezaría. Uno entiende que sería con el personal de salud, el de 18 a 59 años, y personas con factores de riesgo, suponemos que el mismo grupo que la vacunación antigripal", expresó.

Jofré anticipó que tendrá que ser una estrategia de vacunación a corto plazo, "no como en invierno que pedimos que vengan rápidamente pero nos lleva como mínimo 3 meses, pero esa no es la idea acá", dijo respecto del coronavirus.

En este marco, confirmó que Salud Pública ha pensado en lugares de vacunación con disponibilidad de horarios y recursos humanos suficientes incluso pensando en campañas de 24 horas.

Sobre los plazos para el arribo de dosis a la Argentina, la funcionaria expresó que "no hay una fecha estimada, esperábamos esa definición pero no hay una fecha estimada ni vacuna definida. Simplemente nos han pedido que tengamos definida la estrategia y organizado para cuando lleguen".

"Entiendo que como todas las vacunas del programa regular va a ser gratuita y una de las cosas que dijo Carla Vizzotti es que será opcional", indicó sobre dos aspectos clave de la inmunización.

Aclaró que no hay otra medida que tenga el impacto de una vacuna y que una vez que llegue es porque ha superado la fase 3 que cumple con eficacia. Recordó que hay 10 vacunas que están ahora atravesando esa fase, que es la más importante y que luego deben cumplir la autorización obligatoria de entes internacionales y en Argentina de la ANMAT: "una vez que sepamos que cumplen todos los estándares, llega a la población".

Analizó que "cuando midamos este impacto no será inmediato, debe estar el 70% de la población inmunizada, ya sea por la vacuna o porque ha contraído el virus. Nadie estará obligado a vacunarse, pero una de las cosas que debe saber la gente que estas vacunas son parte de la nueva era de la vacunología. Sabemos que antes eran virus vivos, inactivados, toxinas, son vacunas que llevan mucho tiempo cada vez que aparece un patógeno, entre 10 y 16 años. En esta nueva era de biotecnologia hay plataformas establecidas que si bien hace que se acorten algunos tiempos igual debe cumplirse la fase 3".