Intriga por cómo funcionará el paso de Agua Negra este verano

Este verano será atípico, marcado con la pandemia, con lo que además de las restricciones dentro del país, los sanjuaninos que quieran veranear en las playas chilenas tendrán que ajustarse a lo que se defina cruzando la cordillera. Y esta temporada, la apertura de Agua Negra, que se hace todos los años en noviembre o diciembre, genera tanta expectativa como incertidumbre, ya que en Chile se acaba de decidir cómo será la apertura del país para turistas, luego de que sean cerradas el 17 de marzo producto de la pandemia. En el protocolo resuelto por los chilenos, sólo se permite el ingreso de turistas vía avión, con lo que hasta ahora perfila que el paso que conecta a los sanjuaninos con Coquimbo permanecerá cerrado toda la temporada.

En Chile, la subsecretaria de Salud Pública de Chile, Paula Daza adelantó que la apertura sería gradual y paso a paso, siendo el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile, el único en comenzar a operar a finales de este mes. Así, el ingreso de personas de otras naciones será a través de ese único medio, manteniéndose cerrado el Paso de Agua Negra y el Puerto de Coquimbo para turistas internacionales.

Sobre cómo va a funcionar el ingreso de turistas Daza explicó, según publicó el diario El Día, que éstos deberán llenar a una declaración jurada con el detalle de origen y destino, condiciones de salud y posibles síntomas de Covid-19. Además se solicitará un examen PCR con resultado negativo, el que no podrá tener más de 72 horas previo al viaje y deberá ser de un laboratorio reconocido por el Ministerio de Salud de Chile. No existirá restricción respecto al origen de los visitantes y tampoco deberán someterse a cuarentena cuando ingresen al país vecino, pudiendo transitar libremente. No obstante, sí se les hará un seguimiento a través de una aplicación, que están elaborando, al menos por 14 días.

Ante un panorama incierto con la pandemia, en Chile se manejan con cautela sobre hablar de una posible apertura de los pasos internacionales para la conexión vía terrestre con los turistas para más adelante. En San Juan, la ministra de Gobierno Fabiola Aubone dijo a este diario que el tema está en agenda de discusión entre el gobernador Sergio Uñac y el intendente de la IV Región, Pablo Herman Herrera, pero que aún no han hablado al respecto.