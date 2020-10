¿Qué opina el sector industrial, productivo y financiero del Acuerdo San Juan?

Finalmente se anunciaron las medidas del pacto social, económico y político más importante del año en la provincia de San Juan. Fueron cuatro meses de trabajo consensuaron con los representantes de diferentes sectores que buscaron afrontar la nueva normalidad en tiempos de pospandemia.

Desde el Hotel Viñas del Sol los representantes del sector industrial, productivo y comercial seguían atentos las medidas del máximo mandatario en el Cruce de los Andes del Centro Cívico. Las medidas resumen avances para el empleo, inversiones, nueva infraestructura para mejorar la conectividad, viviendas y medidas vinculadas a la industria, comercio y demás actividades económicas. En este sentido muchos dejaron en claro su opinión que se resumen en los siguientes videos:

Entre las medidas que más resaltaron los referentes del sector productivo e industrial de San Juan, sin lugar a duda se encuentra el fortalecimiento de la economía local promoviendo y preservando el interés de los sanjuaninos. Es por ello que se decidió enviar a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que busca beneficiar a empresas locales industriales, comerciales, de servicios, constructoras, cooperativas y productores de la economía social, que cuenten con establecimientos en la Provincia y contraten mano de obra sanjuanina. El mecanismo prevé una ponderación de entre el 3% y hasta el 9% en favor de los oferentes locales.

En la mesas de debate que duraron varias semanas, el uso de los recursos naturales en el sector productivo fue una preocupación constante. Fue así que hubo una respuesta con una línea de crédito especial para el agro y la ganadería relacionados con el cambio de la matriz energética.

Al respecto se pondrá a disposición de los productores un crédito de hasta $3.000.000, a 36 meses de plazo con 6 de gracia a una tasa del 9.9% nominal anual, destinada a reconversión energética de los sistemas de riego y extracción de agua subterránea.

Asimismo, el secretario de Política Económica del Ministerio de la Producción, Alejandro Moreno, contó que "los beneficios son importantes porque no solo atañen a un sector en particular, sino que hay una relación y retroalimentación entre todos los sectores". Conocé su opinión completa en el siguiente video:

Por su parte, los representantes del sector financiero destacaron las bondades de los anuncios realizados por el mandatario. Los gerentes de los bancos que tienen sede en la provincia opinaron minutos después de las medidas anunciadas, que también alcanzan al ámbito en el que ellos se desempeñan.

Martin Fissore, Gerente Baco Patagonia

“Realmente me sorprendió la convocatoria del Gobierno para sentarnos para acercar propuestas que hoy se están plasmando en realidades, en hechos concretos. Esperemos que lleguen a la comunidad toda desde cada una de las instituciones que representamos”

Mónica Cancino, Gerente de Banco Santander Río

“Desde el comienzo participé de todas las mesas de trabajo. Me parece una iniciativa increíble de parte del Gobierno, pueda nuclear y escuchar las ideas de Bancos, de empresarios, de distintos sectores de la población. El resumen que acabo de escuchar me parece súper valioso, que mejore la vida de las empresas, que alivie a tres años el tema de las habilitaciones municipales, la reducción de impuestos, comprar paquetes a las empresas de turismo que hoy están muy golpeadas por la crisis, me parece algo fantástico y que suma mucho a la provincia”

Fabian García, Banco Credicoop

“Este acuerdo nos parece realmente excelente porque viene a aunar esfuerzos de todos los sectores que desarrollan la economía de la provincia y por qué no también la unidad en momentos donde es realmente lo más importante para llevar adelante el desarrollo económico de toda la provincia y de todos los sanjuaninos y sanjuaninas”

Maria Eugenia Chufan, Gerente Banco Supervielle

“Considero que este ha sido un proceso muy productivo para todos los sectores involucrados, en particular haber participado del desarrollo sector financiero considero que ha aportado herramientas como la carpeta crediticia única digital que va a ayudar a todas las entidades bancarias a poder llegar mejor a todos los distintos sectores como por ejemplo las Pymes. También, después de haber escuchado las conclusiones considero que cada una va a repercutir positivamente en cada sector de la provincia.

Desde el sector minero, el presidente de la Cámara Minera de San Juan Mario Hernández celebró el especio de consenso y numerosa participación. "Creo que el Acuerdo San Juan pone un ejemplo de participación ciudadana al estar representados todos los sectores de la comunidad", sostuvo y agregó: "Los anuncios destinados sector minero allanan mucho el camino para que los proyectos sean viables y que las inversiones lleguen lo más pronto posible. Porque una provincia que desarrolla la minería es una provincia que genera mucho valor social".

Otra voz que se sumó fue la del empresario Daniel Martinazzo, también dirigente de hockey sobre patines, que aseguró: "Lo más importante es que todo lo que se está decidiendo sea producto de un acuerdo colectivo".

Por su parte, el Dr. Carlos Buteler, miembro del directorio del Sanatorio Argentino, destacó: "El acuerdo San Juan fue interesantísimo, cuando comenzamos con las reuniones del acuerdo esta idea del Gobierno, fue brillante, era muy difícil sacar conclusiones de todos esto, en vista de los anuncios del Gobernador ha sido muy positivo todo, creemos que se han desarrollado las temáticas y prioridades de la provincia, asique muy contento por este Acuerdo San Juan".

La opinión del sector de obras

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortíz Andino detalló: "En lo que respecta a Obras y Servicios Públicos, los anuncios han sido muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con la optimización del riego dada la escasez hídrica y los problemas que estamos teniendo en la Provincia. Esta es una medida muy relevante para los productores".

Además, el funcionario señaló: "Otra medida es relativa a construcción de viviendas y la posibilidad de que los privados inviertan. Sean empresas, sectores que desean invertir, ciudadanos/as que quieran hacerlo para sus hijos o que no cumplan con las condiciones que establece el IPV; con el aporte del privado van a poder llegar a su vivienda". También agregó: "Desde el Estado vamos a colaborar. Además se planteó un parque solar que tenga inversiones de diferente tipo: chicas, medianas, grandes, de empresas y de particulares con importante rentabilidad y un período de retorno de 12 años. Rentabilidad del 3% en dólares y asegurados por empresas que llevan mucho tiempo trabajando y siendo líderes a nivel país. Será una inversión bastante segura.

Finalmente tendremos la posibilidad de la inversión en obras públicas con el aporte de Nación, Fideicomiso Minero y de recursos propios. A partir de allí, estaremos en el orden de los 35 mil millones de pesos para obras en todo San Juan".

Julián Rins, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Sede San Juan, manifestó: "Estamos muy conformes luego de escuchar las medidas que ha comunicado el señor Gobernador. Hay un incentivo muy fuerte en inversión pública en materia de obras públicas. Además una clara direccionalidad y entendimiento del impulso que puede dar la obra pública para salir de la crisis actual que estamos viviendo". También expresó: "No hay dudas que el Acuerdo San Juan está destinado a medidas de corto plazo y en ese sentido, la construcción dará ese impulso y la generación de empleo que busca tanto el Gobierno de San Juan como la sociedad en general".

Andrés Stefano, representante de la Cámara Argentina de la Construcción Joven, agregó: "Quiero agradecer la posibilidad de participar en el marco del Acuerdo San Juan que es muy fructífero y positivo para el desarrollo de la Provincia tanto desde lo económico como público. Estamos esperando con ansias la aplicación de estas medidas para poder seguir trabajando y contribuyendo para el San Juan de la pospandemia".

Por su parte, Marcelo Yornet, director de IPV sostuvo: "Concluida la presentación del Gobernador, tenemos mucho trabajo por delante en lo que nos convoca, que es la obra pública y específicamente la vivienda. Tenemos muchos proyectos en marcha y otros por comenzar. Desde la mesa de Obras estamos en condiciones de empezar a trabajar con las empresas y la ciudadanía para poder solucionar el acceso a la vivienda".

La palabra del sector de energía

Victor Doña, presidente EPSE, explicó: "El resultado que se ha visto hoy del Acuerdo San Juan ha sido realmente impresionante, ya que abarca todas las áreas y es un impulso muy importante para la provincia de San Juan. En el área de Energías particularmente, con esto San Juan se alinea cada vez más al acompañamiento de los objetivos de energía asequible y no contaminante. Se trata de dos temas clave, que marcan una impronta para San Juan, acompañando a nivel mundial con el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sustentable".

Lucas Costa, de Lumager Energía, sumó: "Es una gran satisfacción desde Lumager Energía haber participado del Acuerdo San Juan. Estamos dispuestos a apostar a este modelo nacional con el que ya viene trabajando la provincia, porque creemos que es el motor de un impulso económico, social y ambiental para la provincia. Agradecemos al gobernador de la provincia por abrir las puertas y escuchar las necesidades de los sanjuaninos, que se pueda dar el consenso en los sectores públicos y privados es muy importante. A partir de estas medidas propuestas por el Acuerdo San Juan es ahora donde comienza realmente el trabajo y estamos con muchas ilusiones en la aplicación de estas medidas. Será muy positivo para la provincia y en cuanto a lo energético fotovoltaico tenemos mucho que aportar para el beneficio directo de por ejemplo los productores de nuestra provincia".

Marcelo Molina, director del Instituto de Energía Eléctrica de la UNSJ, cerró: "Hemos participado activamente de las mesas sectoriales e intersectoriales de Energías y estamos muy conformes con este Acuerdo, ya que se han dado respuestas a muchas de las problemáticas que existen en la provincia actualmente. Entre ellas, quiero destacar la posibilidad de fomentar las Energías Renovables, que es un anhelo muy grande para una provincia que tiene disposición de recursos renovables, específicamente el recurso solar, muy grande. Hay que reconocer que este proyecto integral es uno de los pocos proyectos a nivel provincial con trascendencia nacional, que se ha dado con la integración de todos los sectores, actores y partes de la sociedad".