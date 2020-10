No aprobaron las becas de conectividad y estalló la interna en la UNSJ

Finalmente el proyecto de becas de conectividad para que los alumnos puedan acceder a internet no llegó a buen puerto en el tratamiento virtual del Consejo Superior de la UNSJ el pasado jueves. La iniciativa sufrió un sorpresivo rechazo de 17 votos contra 12 y el resultado reavivó la disputa electoral entre Mónica Coca (actual vicerectora), Rosa Garbarino (decana de Filosofía) y Jorge Cocinero (secretario de Obras de la UNSJ), que aspiran a quedarse con el mando de la casa de altos estudios. De igual modo entró en la disputa el actual rector Oscar Nasisi, que en este último tiempo se mostró distanciado de Coca.

Desde la Federación Universitaria, su máxima representante, Florencia Ficcardi, explicó que la negativa de la mayoría se basó en que había que esperar un proyecto de la Secretaría de Bienestar de la UNSJ, el cual plantea una modificación integral del sistema de becas. Pero no dejó de lado lo político y resaltó que "se juntaron los tres sectores opositores a Coca que responden a Garbarino, Cocinero y Nasisi y priorizaron los intereses personales en contrapartida de los estudiantes", dijo Ficcardi que está ligada a la línea política de Mónica Coca.

Y agregó que "ese proyecto tenía todas las condiciones para que se aprobara, pero ellos dieron justificativos falaces de que si aprobaban este pedido no íbamos a poder modificar más adelante la ordenanza general de las becas. Fueron argumentos muy pocos solidos y falaces que tuvo como vocera a Rosa Garbarino pero la postura fue de Oscar", dijo Ficcardi en referencia al actual rector de la Universidad.

En si la sesión virtual duró desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde del pasado jueves y no se trataron otros temas que no fueran los propios a las becas de conectividad. "Me entristece mucho que los consejeros estudiantiles votaron en contra del proyecto de conectividad, algo que es muy grave porque votaron en contra de sus pares. Acá no importaba el proyecto, ni las argumentaciones, lo que primó fue seguir pateando las elecciones antes de pensar en el bien de la comunidad universitaria", finalizó la presidenta de la Federación Universitaria a este diario.

El proyecto buscaba que los estudiantes pudieran acceder a un paquete de datos de 5G por mes con un monto 600 pesos mensuales aproximadamente. Ahora deberá esperar hasta las nuevas sesiones del Consejo Universitario.