Con la escalada de casos, cómo está el uso de los respiradores en San Juan

“En la provincia el sistema público cuenta con alrededor de 200 respiradores y hay 23 pacientes con ventilación mecánica al día de hoy”, informó el subsecretario de Medicina Preventiva de Salud Pública provincial, Matías Espejo.

En declaraciones a radio AM 1020 este jueves, el funcionario evaluó en qué situación está la provincia respecto del uso de estos recursos que son escasos en todo el mundo y calificó la disponibilidad como buena.

No obstante, Espejo aclaró que “son recursos valiosísimos super específicos que para poder prestar su función requieren de un equipo de recursos no solo materiales sino también humanos altamente especializados”. Agregó en este sentido que “entendemos que la limitante no es el respirador, sino todo el sistema, porque cuando llega la persona a ventilación mecánica es porque está grave y la mortalidad es alta con esta enfermedad que no tiene tratamiento, sólo compasivo”.

Indicó que durante mucho tiempo se planificó pero en el escenario actual de circulación viral dijo que “la mejor vacuna es evitar enfermarse”. Y opinó que “es muy doloroso ver que la población sigue en un estado de prácticamente inobservancia de las medidas, tener que estar pidiendo esto desde hace tanto tiempo es incompresible. Hoy quién no tiene una persona conocida o familiar, que haya estado enfermo o que haya fallecido. Todavía no se entiende que deben respetarse distancias, horarios definidos, en el transporte público no respetan distanciamiento… y todos los recursos son finitos. Somos los integrantes de la sociedad quienes vamos a generar la construcción de una curva, que hoy está en pleno ascenso. El pico aún no se conoce”.