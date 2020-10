Vuelve el turismo interno en San Juan: todo lo que hay que saber

Luego del parate por el rebrote de casos de coronavirus en agosto, este miércoles autorizarán el regreso del turismo interno en San Juan. Según publicó Diario de Cuyo, la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, firmará hoy la resolución, pero con algunos cambios, entre ellos el cupo limitado por destino de hasta el 50% y cada intendente definirá cómo será la actividad en su departamento.

A pesar de la habilitación, la funcionaria aseguró que estarán muy atentos a la situación de cada departamento y que trabajarán en conjunto con los intendentes para resolver las situaciones que se vayan presentando. Respecto a la ocupación, se podrá usar la mitad de las camas una semana y a la semana siguiente la otra mitad. Nunca podrá haber más del 50% de la ocupación.

El último intento por habilitar el turismo interno en la provincia fue a principios de octubre. En esa oportunidad Calingasta iba a ser el único departamento que los sanjuaninos iban a poder visitar para tomar un descanso. Sin embargo, a días de que se habilitara la actividad se presentó el primer caso de coronavirus en dicha comuna y hubo que dar marcha atrás con la decisión.

Regresan los turistas de países limítrofes

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, confirmó que se abrirán las fronteras para el ingreso de turistas de países vecinos (Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile). Pero el ingreso solo sería por vía aérea (Ezeiza) y por el Puerto de Buenos Aires para el ingreso de los ferrys de Uruguay. Esto es, no se incluirían los micros.

Lammens contó que están trabajando en los protocolos con la Ciudad de Buenos Aires. "Con Uruguay no habría problema porque ya están los protocolos: va a haber un PCR a bordo para los turistas uruguayos que vengan" contó el funcionario. "Y estamos definiendo que los turistas (de los otros países) tendrán que tener PCR en origen y algún test más que les exijamos cuando lleguen al país. No va a haber cuarentena, por eso les pedimos este test para tener un grado de seguridad que no vienen infectados y se les va a tomar la fiebre y se hará una declaración jurada", detalló.