Cómo se preparan para el primer show virtual en el legendario Teatro Sarmiento

Todas las instituciones culturales cerraron por la pandemia del Covid-19 y por fin, el legendario Teatro Sarmiento abrirá sus puertas para traer un show en vivo vía streaming. La protagonista será la banda Limbo Technorock. Presentarán su nuevo disco “See you on the other side”. No ajenos a las pantallas gigantes, darán un espectáculo “multimedia” con una pantalla gigante al fondo del teatro.

El show estaba medio cocinado ya que originalmente la presentación iba a ser el 4 de abril del presente año en el Teatro Bicentenario, pero por la pandemia, tuvieron que cancelar todo. Fabián se dedica 100% a la música, en su estudio de grabación trabaja con cantantes, agencias de publicidad, jingles, música para obras de teatro y locutores, a veces de otras provincias, por lo que no es la primera vez que utiliza internet como herramienta de trabajo. Aun así, tuvieron que aprender sobre la marcha muchas cosas, incluso Fabián está haciendo un curso de streaming con expertos del Luna Park. “Estoy aprendiendo como iluminar, como mezclar para streaming. Yo laburo mucho con audio, pero es muy diferente para el audio en vivo por streaming.”, contó el músico a este medio. Para prepararse, hay muchas cosas que aún está estudiando. “El 60% de los streaming la gente los ve con el celular y el celular no tiene graves, tenés que conectar de una determinada manera”, continuó.

La pandemia castigó a los artistas, sin embargo Fabián se las arregló y nunca paró de trabajar. Aseguró a Tiempo de San Juan que si bien el trabajo mermó, siempre tuvo algo. En cuanto a su banda, grabaron 7 videoclips de su último disco y ya tienen el próximo disco casi listo, “Faltan dos o tres temas nada más”, adelantó.

La producción del show la están llevando adelante con Mariana Viera Campbell, su manager. En las cámaras, edición, y el streaming, estará a cargo Carlos Margiotta. Al día siguiente van a editar las imágenes del show junto con las imágenes que se mostraron en la pantalla gigante y harán un mini documental incluyendo el backstage del día.

La presentación contará también con grandes artistas invitados, tanto nacionales e internacionales, como Lula Bertoldi (Eruca Sativa), Martín Guzmán y Emiliano Sánchez (San Juan), Sofía Guilarte (Cuba), y La Majo (de La Voz México). Ellos ya tenían canciones previamente grabadas con Limbo y editaran sus voces en el show en vivo, será en sincronía con la película y con los músicos. Por los problemas de conectividad que hay en nuestra provincia, no será posible que el músico invitado esté tocando también en vivo. “Si tuviéramos una buena subida y bajada de internet, yo podría tocar con Lula en vivo.”, se lamentó Fabian Noriega.

Música, espectáculo visual, en vivo, con invitados de renombre y post-documental. Sintonizalo desde donde estés este 6 de noviembre a las 20 horas en el Faceboook e Instagram de Limbo. Podés hacer un aporte voluntario ingresando a este link: https://mpago.la/2aVt734

Escucha el tema que grabaron con Lula Bertoldi: