Una caucetera asegura que se contagió dos veces de coronavirus

"Mí nombre es Leiza Zalazar, tengo 25 años y di positivo de COVID-19 por primera vez el día 25 de agosto. Cumplí con el aislamiento hasta el día 10 de Septiembre que recibí mí alta médica. Después de 28 días sana, comencé con síntomas, ya que convivo con dos personas que dieron positivo en ese momento. Me hisoparon nuevamente por tercera vez el día 6 de octubre, con mí familia insistimos por todos lados en conseguir mí resultado (...). Luego de 11 días, por un llamado de alta a mí familia, fue que me enteré que sí era positivo nuevamente, según lo que me dijeron primeramente, fue reactivación, en segunda instancia, que mí primer hisopado fue un falso positivo y finalmente que era una reinfección", publicó la joven en su cuenta de Facebook, donde también se queja del accionar de Salud Pública.

Se trata de una caucetera que asegura ser un caso raro, de reinfección de coronavirus. En San Juan ya se dio una situación en ese sentido, que se presentó como dudosa, del camionero que fue el tercer caso de la provincia y en julio desde Salud Pública informaron que le había dado de nuevo positivo un PCR luego de habérsele dado el alta. En ese entonces, la jefa de Epidemiología Mónica Jofré, dijo sobre el caso del transportista que "sí sabemos que hay mucha literatura, mucha información y lo hemos hablado con el doctor Polo Fierro es que en muchas de estas personas que han cursado neumonías graves como ha sido este caso, pueden quedar partículas virales en el organismo durante meses. Esas partículas virales van fluctuando por alguna causa y en algún control pueden dar positivo como en este caso".