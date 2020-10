Salud explicó por qué hay demoras en entregar los resultados de los hisopados

Actualmente hay una demora de más de 48 horas en la carga de resultados de hisopados en San Juan, dada la gran cantidad de muestras que se han acumulado en el laboratorio del Hospital Rawson. En los últimos 7 días se hicieron más de 10.000 hisopados lo que generó los cuellos de botella en el nosocomio. Así explicó este lunes en el reporte de Salud Pública la secretaria de Planificación, Alina Almazán.

Sobre si se piensa en habilitar otro laboratorio, la funcionaria dijo que no se evalúa, ya que tiene que ver con la aparatología y con el recurso humano habilitado para hacer estos test y la autorización de Nación. No hay laboratorios privados que cumplan esos requisitos, dijo. Recordó que se han incorporado en los operativos oficiales de San Juan los test de antígenos, que se hacen también con hisopados, con indicación muy específica pero que permiten diagnosticar a una persona de COVID-19 en apenas 20 minutos, sin llevar muestras al laboratorio. Estos test también se practican en el ámbito privado, no así los PCR.

La funcionaria recordó que es importante que las personas que esperan resultados se mantengan aisladas, "los tiempos planeados quizá no se están cumpliendo pero es fundamental que se mantengan en su casa, lo mismo que para casos estrechos de un caso confirmado", dijo.

La tasa de positividad tiene que ver con la cantidad de test positivos que resultan respecto a la cantidad total de pruebas que se realizan. San Juan en esto se mantiene en porcentaje, de acuerdo al corte de 14 días, y esa tasa se acerca al 12%, teniendo en cuenta que se vienen aumentando la cantidad de test.

"No está previsto disminuir la cantidad de pruebas diagnósticas que haga la provincia porque en este momento con circulación viral comunitaria se hace mas necesario, no hay falta de insumos, la demora es por la cantidad de muestras en proceso de laboratorio", remarcó Almazán. No se han suspendido hisopados por falta de personal, afirmó.

Los hisopados están definidos para buscar sintomáticos, de cualquier ámbito, en esta instancia de la estrategia sanitaria de Salud Pública de San Juan. "Apelamos a la solidaridad de los sanjuaninos para concurrir a los 19 centros de hisopado siempre que presenten síntomas".

Otros temas:

Almazán también respondió sobre el estado de salud de los recursos humanos sanitarios: "El equipo de Salud se ha visto afectado en profesionales y no profesionales. La provincia cuenta con plan de vigilancia de personal esencial para conocer el estado serológico de los equipos de salud, entre otros".

La funcionaria, además, habló sobre el ibuprofeno inhalado: aclaró que "este tratamiento aun sigue sin ser autorizado por ANMAT pero se está trabajando desde el Comité de Ética para analizar el uso compasivo ampliado de estos tratamientos que no tienen evidencia suficiente para ser aplicados. Esto requiere de un aval científico suficiente, que sean evaluados y sean colocado bajo un protocolo bajo su uso. Ahora se está analizando en San Juan y si los comités lo autorizan será bajo la normativa de Salud Pública".

Almazán también destacó el resultado de la zona de control de brote en Jáchal a raíz de los dos primeros casos de la comuna norteña que era la última sin infectados en San Juan. Se visitaron 140 viviendas, se hicieron 150 testeos rápidos que dieron todos negativos.

Por otro lado, en Ullum y Zonda hay planes de instalar centros de hisopados en los centros de salud y ahora se está capacitando personal. Se trata de las comunas del grupo con menos impacto de la infección.

Las personas que requieran asistencia psicológica relacionada al COVID-19 pueden llamar al 4305503.

En general, hasta el domingo por la tarde se registraron144 nuevos contagios, acumulando la provincia 3.491 en total, de los cuales 2.616 están con proceso activo. Hay actulamente1.294 casos sospechosos en estudio.