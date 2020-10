Prevenir mejor que curar: la estrategia en San Juan para evitar los contagios en los barrios populares

Las autoridades sanitarias de la provincia dieron a conocer cómo abordarán la prevención de contagios de coronavirus en los barrios populares. En este primer operativo sanitario realizado en el asentamiento Malvinas II, ubicado en el departamento Chimbas, en representación de la ministra, Dra. Alejandra Venerando se hicieron presentes el subsecretario de Medicina Preventiva, Dr. Matías Espejo y el jefe de Zona Sanitaria I, Dr. Miguel Coria para trabajar con los principales referentes del asentamiento y contaron con la colaboración de funcionarios de la Municipalidad de Chimbas.

El operativo de rastrillaje comenzó con una reunión previa, en la que el Dr. Matías Espejo y el Dr. Miguel Coria, junto al Dr. Gustavo Paredes, jefe del Área Programática de Chimbas, explicaron la metodología ante un posible caso de COVID-19, y el objetivo de esta nueva estrategia, que es que entre todos se puedan asistir y contener si se presenta un nuevo caso.

Luego de la reunión los referentes acompañaron a las autoridades al asentamiento, para que conozcan las familias y les expliquen el motivo de la visita. Luego las brigadas integradas por equipos de salud de la Zona Sanitaria I, de la III y de la IV comenzaron a visitar casa por casa controlando la salud y consultando las personas que pudieran presentar síntomas.

“Este operativo es una nueva modalidad de abordaje, planteado junto con la ministra de Salud, Dra. Alejandra Venerando, centrada fundamentalmente en una población determinada. En San Juan contamos con 36 barrios populares que están registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Estos barrios se encuentran emplazados en sitios circundantes en las zonas de más calientes según los mapas de calor de Epidemiologia y considerando que la vulnerabilidad estructural y no estructural no organizacional de estas población es mayor a otras, pensando en que la pandemia ha pegado una evolución similar en todos lados. Afortunadamente en estos barrios no se han registrado aun ningún brote ni casos; el objetivo de este operativo es abordarlos con un perfil absolutamente preventivo pensando en el ciudadano en el centro de una política pública, pensando en el ciudadano como un sujeto de derecho, sobre todo en la salud y pensando en la igualdad y en la accesibilidad", expresó el Dr. Matías Espejo.

Una de las referentes del Malvinas II, Aurora Pizarro, aseguró que "a través del señor Gustavo Neira y del señor Espejo nos hicieron esta propuesta trabajo que está muy buena, como quien dice 'prevenir antes que curar', testear la gente teniendo en cuenta que ya hay circulación viral. El recibimiento fue muy bueno, la mayoría de los vecinos quiso testearse, en primer lugar hicimos el relevamiento con todos los vecinos, para recoger datos de nombres, número de teléfonos, manzanas casas, menores, etc., en esta oportunidad se ha reportado que en el Malvinas viven 29 familias y en el San Julián 30”.

El Dr. Miguel Coria destacó la colaboración de los referentes vecinales y de los vecinos: "Tomaron la responsabilidad de ser ellos mismos quienes se controlen, de impartir las medidas preventivas entre ellos, y poderse controlar y colaborar con aquel vecino que lo necesite. Es importante destacar que aún no se han presentado casos de COVID-19 en los barrios populares y eso es muy importante en este momento, por eso es necesario trabajar de manera articulada y rápida".

Fuente: SI San Juan

“De esta manera, diferentes vecinos, referentes fueron haciendo un relevamiento de la situación determinando grupos de riesgos y vulnerables como también personas con mayor riesgo de exposición a la patología y con riesgo de diseminación. Una vez hecho el relevamiento y detetminadas las personas que se van a testear se comienza el “operativo de abordaje”, en donde ellos formaron parte activa del mismo, acompañando a las brigadas, brindando espacios propios para instalar los puntos de testeos y de hisopados, dando una mano en la organización. Afortunadamente podemos decir que el índice de positividad es muy bajo, el nivel de sensibilización es importante y que lo planteado hacia adelante, esperemos tenga un impacto positivo en tanto y en cuanto la gente se ha involucrado ampliamente en la temática, está muy agradecida y ha visto el Estado presente en ese lugar", manifestó el Dr. Espejo.