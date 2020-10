El duro testimonio de El Yeyo, con coronavirus: "Cuidense, esto no es chamuyo"

Con un video que publicó en su cuenta de Facebook, el cantante cuartetero Roberto Sosa, más conocido como El Yeyo, envió un mensaje a sus seguidores y contó cómo está atravesando la enfermedad.

El Yeyo contó que se encuentra aislado y que si bien tiene algunos síntomas, se encuentra "Dentro de todo bien"

Además, el cuartero agradeció los mensajes de cariño que le hicieron llegar por distintos medios. "Le agradezco mucho a la gente que me mandó mensajes, me llamó, me escribió por Facebook o que de algún modo me hizo llegar su mensaje"

"Cuidense mucho, esto no es chamuyo. Veo gente que dice que es mentira o se burlan. Este no es un momento para chistes, uno se siente verdaderamente mal. Y lo que más mal me pone es que mis hijas la están pasando mal, así que a todos esos salames que hablan giladas ojalá no les pase, se siente muy feo. Tanto uno como los que te quieren la pasan mal, así que no es tiempo de chistes", dijo contundente.

"Ojalá pronto les esté contando que ya salí de ésta, porque hay que salir. Muchas gracias, cuidense", finalizó

.