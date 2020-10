Atención beneficiarios: así será la entrega de las Tarjetas AlimentAR

El padrón nacional de la Tarjeta AlimentAR se actualizó y por eso produjeron bajas y altas de beneficiarios, por lo que, a San Juan, le corresponden poco más de 5200 plásticos nuevos. Para entregarlos, respetando todos los protocolos sanitarios previstos por el Gobierno provincial, se ha diseñado un operativo que se desarrollará de manera simultánea en toda la provincia.

Algunos aspectos para tener en cuenta

Mensajes enviados por SMS

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de ANSES, se enviaron mensajes de texto y correos electrónicos a cada uno de los beneficiarios. Allí el confirman la titularidad de la tarjeta, el lugar donde retirarla, horario y día. El beneficio corresponde a familias con hijos menores de 6 años, mujeres embarazadas y familias con hijos que tengan la Asignación por hijo con discapacidad. Sin alguien recibe el mensaje y no está dentro de estos grupos, es decir, no le corresponde la tarjeta, deberá comunicarse con ANSES para pedir la baja y no generar inconvenientes a futuro con el sistema de servicios sociales.

Dónde consultar si soy beneficiario o beneficiaria

Se habilitó, con el padrón nuevo, la página www.tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar, allí sólo hay que ingresar el número del DNI de la mamá o papá y la respuesta positiva será dónde retirarla. Si no es beneficiario o beneficiaria, la página devolverá el mensaje “Usted aún no se encuentra asignado a un operativo activo”.

Me llegó la tarjeta a otro departamento

Debido a que ANSES tiene la base de datos que los beneficiarios han afirmado, se envían las tarjetas a los departamentos que esté detallada en la información personal.

Por ejemplo: la o el titular de la tarjeta vive en 25 De Mayo, pero su domicilio de residencia declarado en ANSES es en Caucete, su tarjeta será enviada al operativo de Caucete.

Ante esto, desde el ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, se ha coordinado lo siguiente. Sólo para los departamentos de Iglesia, Jáchal, Valle Fértil y Calingasta, los beneficiarios que les llegue el mensaje que su plástico está en otro municipio, deberá acercarse al operativo del departamento donde vive y dejarle sus datos personales al responsable para gestionar que la tarjeta llegue en los próximos días. Por ejemplo, una beneficiaria de Jáchal, recibe un mensaje donde le comunican que su departamento de beneficio es Chimbas y debe asistir el martes 27 de octubre, al Club Sporting Estrella. En este caso, no debe viajar a la Ciudad, simplemente deberá dirigirse al Salón de Turismo de Jáchal, el jueves 29 de octubre, el día que le corresponde a Jáchal y dejar sus datos para que el municipio gestione que su tarjeta le llegue a sus manos, sin tener que trasladarse.

Protocolo sanitario estricto

Para evitar posibles contagios de COVID-19, se ha diagramado un estricto protocolo sanitario. Las personas que lleguen al operativo, deberán hacerlo solas, sin compañía y deberá tener colocado su tapaboca en todo momento. El mismo, deberá estar por encima de la nariz y por ninguna circunstancia deberán sacárselo mientras estén la fila de espera ni en el momento de recibir el plástico.

Saldos acreditados en la tarjeta

Quienes reciban la tarjeta en este operativo, tendrán cargados los saldos de septiembre y octubre. Por lo que, quienes tengan dos hijos o más, menores de 6 años, a quienes les corresponde 6000 pesos por mes, recibirán 12.000 pesos. Aquellas mujeres embarazadas o familias con un hijo menor de 6 años, que les corresponde 4000 pesos por mes, recibirán la carga de 8.000 pesos.