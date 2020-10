¿Cuánto cuesta hisoparse de manera particular en el hospital Rawson?

Para ser hisopado en San Juan se requiere al menos tener algún síntoma de coronavirus, como fiebre, tos seca, cansancio corporal, entre otros. De esa manera, el hisopado será gratuito e, incluso, hay varios puntos en la provincia donde los realizan sin tener que pagar los costos: como en el Estadio Aldo Cantoni.

No obstante, para quienes deseen hisoparse de forma particular, ya sea porque no presentan síntomas y deben viajar hacia algún lugar donde pidan el PCR, o para las empresas que requieran saber si los empleados están contagiados, hay una alternativa. En el hospital Rawson pueden hacerlo y tiene un costo de $8.100.

Para hacerlo, la gestión es sencilla. Vía mail, deben comunicarse a recuperaciondecostos.hgr@gmail.com. Allí exponen el deseo de hisoparse de forma privada y los datos personales. Luego, deben depositar el monto del hisopado en una cuenta bancaria y, finalmente, son citados cierto día y horario para realizar el PCR.