Confirmado: hay circulación comunitaria del virus en San Juan

En el marco de la conferencia de prensa de las autoridades de Salud Pública, la jefa de Epidemiología Mónica Jofré confirmó que en la provincia hay circulación comunitaria del virus, tras la conclusión del análisis epidemiológico que realizaron los especialistas luego de la escalada de casos en la última semana y la ola que se registró durante este fin de semana.

"En virtud del aumento de los casos, se estableció que no sólo se continúa con la transmisión por conglomerados sino también se determinó que hay circulación comunitaria del virus en toda la provincia", sostuvo la funcionaria.

Ante la consulta de qué significa estar con circulación comunitaria, Jofré explicó que entre los casos positivos detectados no se pudo establecer el nexo epidemiológico. "Tras una investigación no se logró identificar el nexo, esa persona que es positivo de Covid no sabe de quién se ha contagiado", agregó. Luego de que esta situación se repitiera, se decretó la circulación viral.

Respecto al aumento de casos positivos en San Juan, Jofré señaló que notaron una duplicación de casos, que antes se daba cada 21 días y en la última semana se detectó que, ahora, es cada 14. Además, indicó que las cifras crecieron porque se incrementaron los lugares donde se realizan hisopados.

"Desde ahora nos vamos a enfocar, de forma sanitaria, a captar a los que presentan síntoma leves. En realidad ya lo venimos haciendo y por eso los nuevos centros de testeos que ya operan. Buscamos también a los oligosintomáticos, que son los que tienen un solo síntoma, ya que todo todo caso puede ser Covid hasta que se demuestre lo contrario", aseguró y agregó: "Ahí vamos a ver la duplicación de casos de la que hablamos y, por supuesto, más contagios".

Los nuevos centros para hacerse testeos

Antes de acudir a ellos, el subsecretario de Medicina Preventiva Matías Espejo aclaró que es necesario inscribirse en las plataformas dispuestas para ello. De ahí, los sanjuaninos serán derivados según la gravedad del caso.