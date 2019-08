Por el niño que murió por un virus desconocido,  iniciaron un sumario y proceso judicial

Por la muerte de Axel Riveros, el niño de 12 años que murió a causa de un virus desconocido, iniciaron un sumario y proceso judicial.

“Estuvimos trabajando con el área de epidemiología para tomar medidas preventivas. El caso se encuentra judicializado y haremos un sumario administrativo”, explicó la ministra de Salud, Alejandra Venerando, en diálogo con AM 1020.

“Investigamos lo que pasó en el transcurso de las distintas consultas que hizo este niño. Hemos tomado medidas preventivas para la familia y para los que lo atendieron. Epidemiología hará un rastrillaje de los hechos, averiguará cuáles fueron los diagnósticos y se comparará con el diagnóstico final que lamentablemente lo arroja la morgue. Al ser un virus tenemos que armar equipos de bloqueo, como son vacunar a la familia, ver cómo están los últimos contactos”, agregó.

“Cuando llega una persona en paro no sabemos cuál es la causa de muerte, por eso se envía a la morgue y se judicializa. No podemos emitir un certificado de defunción si no sabemos la causa”, finalizó.