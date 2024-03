San Martín-Godoy Cruz: jugaron en los dos bandos y palpitan el clásico más picante de Cuyo, ¿por quién se la juegan?

Quedan un par de horas para el clásico más picante de Cuyo. Y no es clásico más, sino un choque eliminatorio por Copa Argentina, el torneo más federal del fútbol argentino. Uno en la Primera Nacional, el otro en Primera División, pero ambos con una misma ilusión: regalarle un triunfo histórico a sus hinchas. En la previa de choque que tendrá lugar en San Luis, dos exfutbolistas que vistieron las dos camisetas opinan y se la juegan.

Godoy Cruz y San Martín se enfrentarán por el duelo correspondiente a la primera ronda de la Copa Argentina este lunes, desde las 17.15, en el Estadio Juan Gilberto Funes.

Ernesto, por su parte, quien surgió de Unión de Villa Krause, jugó en Godoy Cruz entre 1998 y 1999. En San Martín, en cambio, el exvolante sanjuanino integró el plantel profesional entre 2002 y 2006, alcanzado los 111 partidos y seis goles.

Cómo palpitan el clásico y por quién se la juegan

Para Ricardo el partido por Copa Argentina no es una "final", pero no dejar de ser un clásico "lindo" que los dos quieren ganar. "Uno siempre quiere tratar de ganarlo. Y claro que quiero que gane San Martín, porque están mis amigos, como Raúl Antuña y Roly Rodríguez y Pancho, porque también es donde más tiempo jugué por más que alguno no lo recuerde muy bien. Entonces deseo que gane San Martín, además para que la provincia tenga un equipo en esa competencia ", apuntó el exentrenador de Sportivo Desamparados.

Agregó también que si bien Godoy Cruz viene haciendo un buen torneo y está jugando bien, ratificó su apoyo para con el equipo sanjuanino: "Yo lo veo más tácticamente, lo veo técnicamente, y por supuesto en este caso me gustaría que gane San Martín".

Fullana también se la jugó por el Verdinegro. "Jugué más tiempo en San Martín y por ser sanjuanino me gustaría que ellos ganen. Para mí es una final y se va a jugar como tal. Pero el que esté mejor, aproveche las oportunidades, ya sea por creación o por errores del rival, se queda con la llave. Va a ser un lindo partido".

Otros futbolistas que vistieron ambas camisetas: Daniel González, Sebastián Brusco, Juan Alberto Yanzón, Gabriel Carabajal, Marcelo Laciar, Rafael Iglesias, Mariano Torresi, Walter Adrián Cuvertino, Marcelo Berza, Leonardo Torres, Sebastián Vezzani, Gonzalo Prósperi y Pablo Ruiz.