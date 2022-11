Tragedia en Circunvalación: por primera vez, los padres de los sobrevivientes contaron como están sus hijos

Emiliano Castro y Tania Zalazar, son cauceteros y tienen 22 años . Los amigos de toda la vida, iban en el Fiat Idea, que fue impactado por Burgo, quien falleció. Arturo Zalazar, el padre de la joven, contó a Tiempo de San Juan que su hija se encuentra haciéndose estudios y que se enteraron de todo gracias a los medios. “No sabíamos si era verdad o no. Desde el hospital nos avisaron a las 14”.

tragedia circu2.jpg Así quedó el auto que conducía Burgo de Vita.

Tania es la mayor de cuatro hermanos y actualmente estudia Educación Física en la Universidad Católica de Cuyo. Ahora posee una fractura en la nariz y según agregó el padre, están a la espera de un turno para una operación.

“Ella está shockeada aún por lo que pasó. Me contó que vieron la mancha gris (el VW Gol) y todo pasó muy rápido. No tuvieron tiempo a hacer nada, más de eso no se acuerda”, finalizó Arturo.

Por otro lado, la familia de Emiliano Castro no brindó mayores declaraciones a este medio. Solamente hicieron saber que se encuentran totalmente abocados a la salud del chico. El estudiante de Ingeniería Civil cumple años este próximo 30 de noviembre es y la pasará haciéndose estudios.

“El aún está en shock, en los estudios médicos le aparecieron otras fracturas. No tiene en claro como pasó todavía, no recuerda mucho”, explicó la madre del joven, Neli Díaz, a este diario.

tragedia circu3.jpg

Al fallecido se le hizo un dosaje de alcohol con sangre y de orina para ver si tenía alguna droga. Todo esto sería positivo, además de que fuentes informaron que encontraron botellas alcohólicas y había cigarrillos que a simple vista parecían ser de marihuana, dentro del auto.

Si bien el caso está en pleno proceso de investigación. Hasta el momento todo lleva a que no recaería ninguna investigación contra el otro conductor protagonista; ya que las primeras pericias indicarían que el culpable fue Pablo Burgo de Vita.