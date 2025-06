Tiene 83 años, vende cuadernitos en el Parque de Mayo y su historia se hizo viral

Anita, con el rostro curtido por la vida y la lucha diaria, cuenta que es jubilada pero sigue trabajando porque no le alcanza para vivir: “Tengo un problema al corazón y necesito plata para mis medicamentos”, explicó.

Embed - Yosoy on Instagram: "Querida comunidad Sanjuanina, hoy les comparto un testimonio que me tocó el corazón, y sentí que debía subirlo Ella es Ana, tiene 83 años y vende cuadernitos en el Parque de Mayo de la provincia de San Juan para salir adelante desde que enviudó, ya que su jubilación no le alcanza para comprar sus medicamentos ni para llegar a fin de mes. Me marcó su frase: "La única ayuda que necesito, es que me compren, no necesito otra ayuda" El video se hizo largo así que tuve que dividirlo en dos partes ¿Te gustaría que suba la parte 2 para que más gente conozca su historia? Eso la ayudaría mucho! ¡Porfavor, házmelo saber en los comentarios! " View this post on Instagram A post shared by Yosoy (@yosoy.oficial__)

Su pequeño emprendimiento nació tras quedar viuda, como ella misma relata: “Empezó el día que yo quedé sola y tuve que salir a lucharla para poder vivir, entonces esto lo hago con cariño, con amor. A veces me falta para el papel, a veces me falta para el corrochito este, y bueno, así sigo luchando. Uno me compra, otro no me compra, porque no puede, y tampoco le puedo exigir, porque no se trata de exigirle a la gente que me compre".

Con una humildad que conmueve, Anita agradeció incluso a quienes no pueden comprarle: "Les doy las gracias, aunque no me compren, bendiciones a todos los que me puedan ayudar comprándome mis arrenditas, es la única ayuda que quiero, que me compren mi pequeño trabajo hecho con mis propias manos. Nada más, no necesito otra ayuda”, expresó.

En la publicación, Walter, conocido en las redes como @yosoy.oficial_, agregó más detalles sobre la realidad de la mujer: “Ella es Ana, tiene 83 años y vende cuadernitos en el Parque de Mayo de la provincia de San Juan para salir adelante desde que enviudó, ya que su jubilación no le alcanza para comprar sus medicamentos ni para llegar a fin de mes”, escribió.