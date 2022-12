¿Quién es Carmen?: la insólita discusión virtual por infidelidad que se 'coló' en un programa sanjuanino

"Hola, contéstame. Por qué no me contestás, seguro estás con la otra. Ya sabía yo. Ya sabía que me estabas gorreando con la Carmen", escribió la mujer, de quien no se conoció la identidad.

HCTA.jpg Captura de los mensajes que la mujer denunciante envió equivocadamente a 'Buenas Noches, Buenos Días'

La cara de sorpresa y de cierta incomodidad del los periodistas del panel era evidente y más cuando la supuesta engañada prosiguió: "No te vuelvo a llevar Tafirol cuando estés enfermo".

"Ya sabía yo que era mentira lo de que ibas a destrancarle el inodoro, mentiroso", completó la enojada denunciante.

Toledano optó por hacerse pasar por el 'infiel' y le retrucó diciendo: "Carmen no es igual a vos y lo sabés". Obviamente que los televidentes se sumaron con sus ideas para la charla. Todo terminó cuando el Tole decidió borrar todos los mensajes y explicar a la emisora que se había confundido de destinatario.

Repasá a continuación el insólito momento:

Engaño en vivo en la TV sanjuanina

