Por las quejas en el Hospital de Pocito, Venerando echó a la Directora

En los últimos días de febreros, una publicación sobre el precario funcionamiento del Hospital Federico Cantoni se viralizó en las redes sociales. "Una señora venia de Carpintería para hacerse atender y así como llego se tuvo que ir por que no tenia derivación, yo quise hacerme atender con un dentista pero no pude por que mi dirección es la Calle 14 y Mendoza, pertenezco a que me atiendan en la 15. Mi sobrino se tiene que hacer el cambio de cristales en los lentes y como no tenia una derivación médica siendo el paciente de la doctora , no lo anotaron para hoy, pero los tenés que pelear para que te den un turno para cuando se les den las pelota", se quejó una usuaria.