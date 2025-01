Martina Pizarro, "la cuyanita" que hace historia al ser la primera sanjuanina en llegar al Pre Cosquín en malambo femenino

La incorporación del rubro salda una deuda de más de 50 años que se tenía pendiente con las mujeres que zapatean desde siempre. El reglamento hasta este año no permitía que las mujeres pudieran participar en solitario, pero sí podía hacerlo en conjunto. Con esta nueva oportunidad en la grilla, miles de mujeres a lo largo y ancho del país se postularon para desplegar su arte de zapatear sobre las tarimas. La Cuyanita fue una de ellas, y con su encanto, gracia, destreza y fuerza, logró conquistar al jurado siendo la elegida para formar parte de la delegación.

En contacto con Tiempo de San Juan, Martina comentó que hace siete años comenzó a formarse en el malambo, tras haber pasado por distintas disciplinas de la danza. “Bailo desde los dos años. Comencé con español y luego hice otras danzas como clásico y ritmos urbanos. Siento que el folcklore es una danza que transmite mucho, muy argentina y siempre me gustó. Mi madre hacia folclore y me gustó ese rubro”, comentó al explicar por qué enfocó su preparación en el folclore.

image.png

El malambo llegó a su vida cuando de la mano de Iván Aballay cuando comenzó a prepararse para el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, un certamen que también tiene su sede principal en Córdoba y que nace ante la necesidad de contar con un espacio que no había en otros lugares. Martina comenta que no se iba a presentar al Pre Cosquín, ya que no estaba enterada del cambio de reglamento, pero al regresar del campeonato decidió junto a su maestro continuar con la preparación con el objetivo de lograr el Ok del jurado para llegar a Córdoba.

“No esperaba que me eligieran. Fue mucha sorpresa que me nombraran porque no me lo esperaba, porque soy la más chica y era mi primera vez”, comentó la adolescente sanjuanina.

La entrega y dedicación por la danza no solo lo transmite sobre el escenario, cuando “La Cuyanita” se transforma en un ser enorme para pisar fuerte en cada destreza, sino también en sus entrenamientos y ensayos diarios. “Entreno aparte para tener estado físico y no paramos hasta viajar, porque hay que estar preparadas”, asegura.

Llegar hasta el Cosquín es el sueño de cualquier folclorista, sea en danza o en música. Hacerlo debutando en un rubro que por más de 50 años tuvo las puertas cerradas a las mujeres es sin duda un hecho sin precedentes.

“El malambo es como respirar. Es toda la danza. Es poder transmitir lo sentís mientras bailas y la entrega es total”, asegura Martina “La Cuyanita” Pizarro, la adolescente sanjuanina que logró conquistar con su zapateo y buscará llegar a lo máximo a fuerza de entrega y dedicación.