Mauricio Barón y los guardianes de la tradición culinaria sanjuanina

WhatsApp Image 2023-06-19 at 10.00.30 (1).jpeg Mauricio Barón compartió secretos de la cocina sanjuanina.

Los chicos, bajo la supervisión de la profe Liliana Olivera, habían estado produciendo en la semana productos recontra locales como el dulce de membrillo y los sopaipillas, aunque el toque final de tener la forma del mapa de San Juan convirtió la actividad en un boom.

WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.36.06.jpeg Las sopaipillas con forma de San Juan, entre las estrellas del encuentro culinario.

La misma docente buscó coronar la semana con la presencia de Mauri y este no dudó en acudir a la cita con el don de gente que le caracteriza: “Yo a ella (Liliana) la conocí hace mucho, cuando vino Cocineros Argentinos, y siempre hemos tenido una linda relación. Muchísimas veces me invitó, pero entre una cosa y otra yo le fallaba. Ahora pude participar y la verdad que fue muy lindo. Fue una exposición de los distintos grupos. Los chicos de teatro hicieron una interpretación de un fogón. Otros chicos explicaron todo lo que se producía en San Juan y la belleza turística que tiene nuestra provincia. Los de danza, con la profe de música, bailaron un gato y un vals. Y hasta me tocó bailar porque una profe me invitó”.

Mauricio Barón

“A mí me tocó contar un poco mi historia y después con los chicos de cocina que hicimos tomaticán en vivo para el resto de la escuela. Ellos en la semana han hecho dulce de membrillo y sopaipillas con la forma del mapa de San Juan. Fue un linda tarde, en la que también recibí algunos regalos”, agregó Mauricio, quien no se olvidó de “destacar a todos los docentes y no docentes de la EEE Merceditas de San Martín. Realizan un trabajo con una dedicación impresionante. Día a día luchan, con un bajo presupuesto, por darles la mejor educación y contención a sus alumnos. Dios quiera que nuestros gobernantes no descuiden a estos alumnos, que son hermosas personas, y a los docentes que dejan la vida por ellos”.