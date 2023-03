La sanjuanina que logró convertirse en actriz de videos XXX

OnlyFans es una plataforma y aplicación. Con ella, las personas pueden pagar por el contenido (fotos, videos y transmisiones en vivo) a través de una membresía mensual

Martí contó que dicha app fue presentada a ella por su novio, Fernando. “A la primera le dije que no. Me daba vergüenza”, añadió. Lo que la convenció fue una serie, Euphoria. Una de las protagonistas mostraba como vendiendo contenido de desnudos subía su economía. “Eso me terminó de decidir”, sentenció.

Así fue como en el 2022 aceptó aquella picaresca propuesta de su novio, con el que actualmente se filman teniendo sexo para subir videos en distintas páginas webs para adultos. Comenzó grabandose mostrando sus partes en lugares públicos como el Parque de Mayo, “eso era en streaming”, contó. Y agregó que la primera vez que se filmó junto a su novio teniendo sexo, no fue algo relevante, fue al pasar. Eso quedó en la privacidad.

El éxito de la modelo pornográfica sanjuanina la ha llevado a ser Top 2 de las actrices de toda Argentina. “Es sorprendente esto, muy loco”, opinó. Según ella se la base de todo es que se trata de "pornografía amateur, todos se sienten identificados. No termina de ser a lo que estamos acostumbrado, donde todo es perfecto".

Uno diría que la industria pornográfica es algo banal y que no conlleva un trabajo detrás, esto es negado por la sanjuanina. “No es fácil. Se gana relativamente bien pero es cuestión de tiempo. Responder las redes, generar contenido para éstas y estar siempre atento a los seguidores”. Agregó que si alguien quisiera dedicarse de verdad a este trabajo, tendría que dejar el actual trabajo que posee.

Sobre las ganancias, este medio no quiso ahondar mucho pero se dio a entender que la tranquilidad económica abunda si se toma el trabajo con seriedad.

Marti Aciar3.png

Vivir del porno, vivir de la exposición

La exposición trascendió a las calles. “A veces cuando camino me siento observada. Luego llegó y por mensajes me dicen que me han visto por la calle. Me gustaría que me paren y que se saquen una foto conmigo pero como siempre ando con mi novio, parece que eso les intimida”, contó entre risas. Ya que aseguró que Fernando no tendría problema en sacar él mismo la foto con los fans de su novia.

Marti Aciar2.png

A dicho feedback se le suma el mismo que cualquier otro creador de contenidos en redes, los mensajes de los fans. En el Instagram personal de Aciar, comenzaron a llegar propuestas o el pedido de consejos para entrar en el mundo del contenido erotico. “Me han hablado otras modelos para participar de videos y he dicho que no. Con mi novio y listo. Y los que me piden consejos, trato de darles una guía, pero mucho más no puedo hacer. Es animarse”.

El novio de la modelo es el encargado del manejo de redes. El que de vez en cuando implementa ideas para los videos. Aunque en la mayoría de los videos, fotos, no se muestra.

El consumidor

Ser una de las actrices pornos más consumidas en la industria argentina, la ha posicionado fuera del país. Según hizo saber Marti, en el Argentina, los que más consumen su contenido son provenientes de Mendoza.

San Juan solo representa un 15% de su público. En epoca de mundial, se viralizó sus videos teniendo sexo con la camiseta de la Selección Argentina. “Esa idea fue de mi novio. Hizo que me hablara gente de Arabia Saudita y Egipto”, recordó entre risas.

El resto del público proviene de México.

El día a día y su futuro

Al entrar a la industria de la pornografía, todos los aspectos de su vida cambiaron. El día a día se puede organizar de mejor manera. Aseguró que es su trabajo ideal, con el que puede ir al gimnasio, si se quiere ir de viaje sin planearlo, lo hace, etc.

Marti Aciar4.png

Actualmente con 20 años y con varios objetivos por cumplir. Las millones de visitas que tiene en sus videos eróticos la hacen pensar en seguir viviendo el resto de sus años. “Me veo en Europa. Profesionalizando en esto”, finalizó.