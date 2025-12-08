Impactante devoción a Inmaculada Concepción

El tiempo finalmente favoreció a la fe. Los días lluviosos y con muchas nubes grises pasaron a ser un día con un sol brillante y de esperanza para los cientos de sanjuaninos que peregrinaron junto a la Inmaculada Concepción hacia el Santuario.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Cientos de sanjuaninos estuvieron presentes en la procesión y peregrinaron, junto a María, al Santuario.
El tiempo finalmente favoreció a la fe. Los días lluviosos y con muchas nubes grises pasaron a ser un día con un sol brillante y de esperanza para los cientos de sanjuaninos que peregrinaron junto a la Inmaculada Concepción hacia el Santuario.
Mientras se daba un mensaje de fe para todos los peregrinos, que estuvieron presentes desde antes de 4 de la mañana, salía en el Este un sol nuevo, una luz que ilusiona y da fuerzas para el próximo año.
Como es un habitué en esta comunidad, gran cantidad de servidores hubo presente en la novena; miembros de la ACA (Acción Católica Argentina) de Concepción, scout y otros grupos del Santuario hicieron que esta procesión sea única, como todos los años.
Todavía falta más fiesta. Desde las 19 horas se realizará la otra procesión que culminará con la fiesta de la Inmaculada Concepción. Mirá los detalles y el recorrido:
La procesión comienza en la puerta del Santuario, la imagen saldrá por el colegio y luego tomará Juan Jufré hacia el Oeste hasta Tucumán, ahí dobla hacia el Sur hasta Cereceto, ahí se toma hacia el Este hasta Caseros, se dobla hacia el Norte hasta Juan Jufré y ahí se vuelve hasta la iglesia.