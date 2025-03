Eugenia y Guadalupe, las responsables de llevar en lo alto las tradiciones valencianas y un cambio de mando lleno de emoción

Este sábado 15 de enero, desde las 21:30 en el Centro Valenciano se llevará a cabo una nueva edición de las Fallas Valencianas, un evento que exhibe las culturas de esta comunidad, invitando no solo a los miembros del club, sino a toda la provincia a ser parte. Sin duda uno de los momentos icónicos de la noche será el cambio de mando de la Fallera Mayor, un rol que protagoniza la mujer de raíces valencianas.

WhatsApp Image 2025-03-12 at 20.32.06.jpeg Eugenia Giner

Ambas son descendientes de inmigrantes que llegaron a San Juan de Valencia. Incluso sus abuelos y padres fueron fundadores del club y forman parte de la comisión directiva, por lo que llevan toda una vida en contacto con la comunidad valenciana, sus tradiciones, hábitos y costumbres.

Para ser considerada candidata a Fallera Mayor se deben cumplir una serie de requisitos. No solo tener herencia valenciana, sino también conocer el idioma, las danzas tradicionales y las comidas típicas de la región, por citar algunos ejemplos. Eugenia fue elegida en 2023 y si bien la candidata para seguirla ya había sido elegida el año pasado, la fiesta no se hizo, por lo que su gestión duró dos años.

WhatsApp Image 2025-03-12 at 20.32.12.jpeg

En medio, tuvo la oportunidad de representar a la Comunidad Valenciana de San Juan, considerada la más importante fuera de Valencia, durante las fallas valencianas que se realizaron en marzo del año pasado. “No te puedo explicar lo que se siente. Uno lo ve tan familiar. Llegar ahí es como todo familiar y hermoso. Una experiencia única que recordaré toda mi vida”, señaló la contadora pública que además es madre de dos hijos.

La Fallera que tomará los atributos es Guadalupe Moya, una joven de 20 años estudiante de Sistemas de Información. Ya había sido considera para el año pasado, pero la fiesta no se llevó a cabo por motivos económicos. Con un panorama totalmente distinto hoy, alista los detalles para lo que será el gran momento.

WhatsApp Image 2025-03-12 at 20.32.07.jpeg Guadalupe Moya

“Decidieron que fuera este año yo la fallera. Se siente un poco de nervios, voy a decir la verdad. Pero se siente una alegría muy linda. La verdad que es algo que nunca me hubiera imaginado y me pone muy contenta representar al club. Es algo muy lindo porque es una visión más joven. Por ahí no tenemos descendencia valenciana tan cercana, pero nos han transmitido tan bien ese ese carisma valenciano que es una alegría hermosa. La verdad que tengo muchas ganas de representar al club y de ir a muchos eventos, acompañar siempre dando mi presente”, dijo Guadalupe.

La preparación al sábado consiste en una caracterización con la indumentaria típica de Valencia, donde el peinado también juega un papel crucial. Acompañadas de las mujeres del club, sin duda serán horas que se vivirán con gran intensidad y emoción, mientras que durante la noche se hará el paso de mandos ante cientos de familias de herencia valenciana y sanjuaninos que llegarán a vivir una edición más de la fiesta.