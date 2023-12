En San Juan marcharon a 22 años del "Argentinazo"

De la convocatoria participaron organizaciones de la izquierda -identificadas- y del peronismo -no identificadas-. La columna de manifestantes estuvo constituida por el Polo Obrero, Partido Obrero, MST, CTA Argentina, Adicus, PTP, Corriente Clasista y Combativa, asociación civil Mardan, Izquierda Socialista. También integrantes de la agrupación justicialista -ligada al giojismo- Ideas. Además, la asociación civil 26 de Julio, de raíces peronistas.

La dirigente Virginia Sutherland justificó la marcha. "Las marchas no sólo suceden por los movimientos piqueteros, sino también por despidos, porque los vecinos no tienen agua. La legislación antipiquetes del Gobierno nacional no puede parar esto. Hay una realidad que va a pasar por encima: que los trabajadores no tengan para comer", dijo.

b70739c0-f8c5-441e-9761-49fd4578068f.jpg

cd37a8d0-af56-466a-9ee4-0391d1b0ac92.jpg

edbdb6c1-386e-40a9-a7b6-7088fe0c648f.jpg

La convocatoria la realizaron organizaciones sociales y políticas como el Partido Obrero, Polo Obrero, Izquierda Socialista, PTP, CTA Autónoma, Corriente Clasista y Combativa y PCR. También participaron Causa Docente, FOL, Federación Nacional Campesina, MTL, JCR, el gremio universitario ADICUS, CEPA, MST, MST Teresa Vive, Red Ecosocialista, y las agrupaciones feministas Juntas Izquierda, La Marea y Movimiento de Mujeres Sanjuaninas.

Nota en desarrollo…