Bibliotecas populares en jaque: en San Juan 52 buscan sobrevivir

Desde finales de la década de '80 hasta ahora, la Conabip, el Incaa, el Instituto Nacional del Teatro y el Instituto Nacional de la Música reciben ayuda monetaria que se genera cn la venta de entradas de cines (en el caso del Incaa) y de impuestos a juegos de sorteo y concursos deportivos, entre otros. Durante la Presidencia de Mauricio Macri la ley se reformó y se le puso una “fecha de vencimiento”, en diciembre de 2022. Si los legisladores nacionales no derogan el artículo 4º, los impuestos se seguirán cobrando pero ya no serán destinados a las institutos sino que irán a Rentas Generales y su distribución dependerá de la Jefatura de Gabinete. En 2021, el fondo especial destinado a la Conabip alcanzó los 500 millones de pesos; este año se estima que recibirá 700 millones de pesos, según cita La Nación.

“Esta situación nos produce profunda preocupación. Si entra en vigencia la ley se destruye el fondo especial de bibliotecas populares, así como otros fondos que propician y promocionan las industrias culturales. Este fondo fue creado por ley en 1986 y se puso en marcha a pleno en 1989; desde entonces ha sido una fuente de recursos para promover el libro, la lectura y las acciones de las bibliotecas populares. Todas las comunidades salieron en apoyo de esta campaña y estamos esperando que los legisladores tomen en cuenta esta necesidad de forma urgente y modifiquen el artículo 4º de la ley; de lo contrario, tendría un impacto destructivo”, valoró María del Carmen Bianchi, presidenta de Conabip, en diálogo con La Nación.

Libros y más en Médano de Oro

La biblioteca popular José Manuel Estrada es una del medio centenar de las instituciones sanjuaninas que desaparecerían si dejan de recibir el financiamiento. "Toda la cultura es la que está afectada, no sólo nuestra biblioteca", se lamenta Miriam Guerrero, bibliotecaria auxiliar en este lugar, que funciona en el CIC de Médano de Oro y es mucho más que un organismo para prestar libros.

"Nosotros existimos hace 30 años y tenemos unos cien socios, de los cuales hay alrededor de 30 activos que usan el servicio de préstamo de libros. Pero además hacemos fotocopias e impresiones y prestamos instrumentos musicales. También mediante un programa logramos adquirir 10 bicicletas mountain bike para promocionar el turismo rural en Médano de Oro", cuenta la mujer.

En esta biblioteca, trabajan unas 11 personas, de las cuales solo dos reciben un subsidio a modo de sueldo, "que no es ni la cuarta parte de lo que debe cobrar un bibliotecario. El resto trabaja ad honorem, por amor a los libros y la comunidad", asegura Guerrero.

Agrega que "si nos desfinancian volvemos a cerrar, porque en 2012 cuando se puso en marcha la ley actual nos mandaron fondos desde la Conabip para abrir las bibliotecas. Todo se hace con mucho esfuerzo, tenemos libros donados y hasta las lapiceras compramos, ahora con esta ley compramos insumos y libros nuevos".

Este fondo especial llega una vez al año en dos tramos o todo junto "sin esta plata volvemos a cerrar", se lamentó la bibliotecaria. Todo Médano de Oro recuerda entre los que le pusieron cuerpo y tiempo a este proyecto cultural que "antes había una señora muy generosa que pagaba la luz, traía su lapicera, su compu y la impresora, era todo de ella. Era Beba Ripoll de Orellano, debe haber estado 25 años acá", según cuenta Guerrero sobre esta benefactora de la biblioteca, dando cuenta de las colaboraciones y el hacer a pulmón con que se mueven comúnmente estas instituciones populares.

"Si se cierra esta biblioteca tendremos que donar nuestros libros a otra que funcione. Pero tenemos esperanzas, no me imagino cerrando", analiza Guerrero. Asegura que la idea es pedirles a los legisladores nacionales sanjuaninos que ayuden a derogar el polémico artículo, pero aún no se han reunido con ninguno.

En este templo del papel hay unos 7.000 libros para préstamo y se abre de corrido desde las 10 hasta las 17, con la meta de mantener viva esta institución que ha sobrevivido a la irrupción de los libros digitales y al parate de la pandemia. Ahora tiene un futuro incierto.