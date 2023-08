Arrancó "Juventud con experiencia", el programa de los residentes del Eva Duarte

Este innovador proyecto no solo representa un medio de comunicación, sino también un espacio significativo para que cada residente comparta sus historias, opiniones y conocimientos acumulados a lo largo de los años.

En ese sentido, el espacio radial lleva el nombre de “Juventud con Experiencia”, y tiene como objetivo brindar a las personas mayores un lugar donde puedan expresarse libremente y compartir sus perspectivas únicas sobre diversos temas. Cada emisión se convierte en una ventana hacia las vivencias y lecciones que cada residente ha acumulado a lo largo de su vida, lo que enriquece la comunidad de la residencia y fomenta un ambiente de respeto mutuo y comprensión.

Es así, que, durante la primera emisión, se abordaron diferentes temas. Por ejemplo, uno de los residentes, Felipe Flores, compartió su receta de las semitas sanjuaninas. “Fui panadero durante muchos años, y después de mi trabajo, que salía a las 6 de la mañana, me quedaba dos horas más y hacía semitas, medialunas, bollitos de anís, para vender. Tenía 20 años”, expresó.

En otro segmento, Héctor Rodríguez, quien, entre las actividades que desarrolla en su tiempo en la Residencia, comenzó a incursionar en la escritura poética, compartió un poema de su autoría.

Para finalizar, realizaron un debate sobre el maltrato y los estigmas que sufren las personas mayores. “Queremos que nos tengan en cuenta, que no nos discriminen, que no dejemos de ser integrantes de esta sociedad”, sostuvieron. Y agregaron que “siempre se escuchan comentarios atrás de uno, por ejemplo, que me preguntaban si yo realmente estaba consciente de que quería hacer radio. Pero vos podés hacer todo lo que quieras, si te lo propones con fuerza de voluntad”.

“Que no deben hacer ciertas cosas como trabajo, estudio o tener pareja. Deben hacernos partícipes de cada una de esas actividades, porque también tenemos derecho”, fue otra de las conclusiones del primer programa, que promete instalarse como un espacio de visibilización de los aportes que hacen las personas mayores a la sociedad.

De esta manera, la participación en el programa de radio se traduce en una actividad de integración valiosa para cada uno de los residentes, comprendiendo que muchas veces este sector etario se enfrenta a desafíos como la soledad y el aislamiento social, lo que puede tener un impacto negativo en su bienestar emocional y mental. Al permitirles formar parte activa de un proyecto colectivo, se promueve un sentido de pertenencia y valoración, fortaleciendo su autoestima y confianza.

