River, en su peor momento: la drástica decisión de Gallardo

River Plate volvió a sufrir un traspié como local y permanece muy lejos de los primeros puestos en la Liga Profesional. El Millonario cayó por 2-0 ante Godoy Cruz y Marcelo Gallardo parece no encontrar el rumbo del equipo, que alcanzó su cuarto partido consecutivo (sumando Copa Libertadores, donde quedó eliminado en octavos de final ante Vélez Sarsfield) sin triunfos.

Es la segunda vez consecutiva en el torneo que el entrenador de 46 años decide mantener el silencio tras un partido. La vez anterior fue en la derrota ante Huracán de la semana pasada en Parque de Los Patricios.

“¡Tené los huevos para echarme pelotudo!”, le dijo en la cara el Muñeco al juez del partido, quien lo expulsó inmediatamente. Sin embargo, el entrenador del Millonario lo desafió y se quedó varios minutos más en el campo de juego.

El enojo de Marcelo Gallardo fue por la expulsión de Rodrigo Aliendro, a instancias del VAR, en el minuto 90. También por los pocos minutos de adición, a su entender, que dio Nicolás Lamolina, de floja labor.

Porque durante el partido, River Plate se vio favorecido por la expulsión del defensor visitante Gianluca Ferrari, que Lamolina decretó tras mostrarle dos tarjetas amarillas en acciones consecutivas con lo que no pudo intervenir el VAR, cuando la primera de ellas no ameritaba porque no había existido infracción alguna.

Y previamente, por una mano intencional cuando estaba amonestado y también por una fuerte infracción, no había expulsado al defensor riverplatense Leandro González Pirez, cuando por cualquiera de esas dos acciones correspondía hacerlo.

Enzo Pérez terminó el partido con una molestia en el isquiotibial derecho y este lunes se someterá a estudios para confirmar el grado de lesión (Fotobaires)

Pero las malas noticias no terminan ahí en River Plate, ya que Enzo Pérez encendió las alarmas al retirarse del estadio Monumental con una molestia muscular. El capitán mendocino, que jugó los 90 minutos, sintió un dolor en el isquiotibial derecho y este lunes se someterá a estudios para determinar la gravedad de la lesión.

