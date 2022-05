Rincones y situaciones bizarras del Conurbano captadas por Google Street View, que cumple 15 años

Sin embargo, hay un Lado B de estos paisajes turísticos y majestuosos que muchos desconocen y que fueron recopilados en una cuenta de Instagram llamada Conurmaps, que exhibe los rincones más bizarros y las situaciones más insólitas del Conurbano bonaerense.

Al frente de esta iniciativa no hay una cara visible, ni siquiera se conoce su sexo. Se hace llamar M. Conur y prefiere mantenerse en el anonimato para no desviar el foco de lo realmente importante: las rarezas que el Street View registró con sus cámaras al recorrer este conglomerado urbano.

Hay para todos los gustos: pasacalles con mensajes ingeniosos colgados de los postes de luz, grafitis desopilantes en los paredones, alocadas obras de arte en las fachadas, construcciones excéntricas, tanques de agua, cestos de basura con formas raras y hasta casas pintadas con los colores del club de fútbol del cual sus dueños son hinchas. Lo inimaginable queda al descubierto en Conurmaps.

fachadas.webp Fachadas sorprendentes: un lavarropas incrustado en una esquina y un mini Cabildo en la planta alta de una casa

“Arranqué con el Instagram en 2019. Siempre miraba Google Street View por curiosidad y cuando encontraba situaciones graciosas se las mandaba a mis amigos por Whatsapp”, relató M. Conur a Infobae.

“Cuando tenía que ir a una dirección puntual, por ejemplo, primero la buscaba en Google Maps y después miraba por el Street View como era el barrio para saber dónde me estaba metiendo”, admitió M. Conur, a quien inmediatamente le llamó la atención la cantidad de gente que había en las calle y aparecía filmada.

niño auto.webp Situaciones insólitas: Google Street View registró el momento exacto en que un hombre baja a un nene del baúl de un auto y a un joven que cae de su skate.

La persona detrás de este proyecto asegura que esto no pasa en otros países. “Estados Unidos es un embole, ni lo miro porque no hay nadie. Son calles vacías. En Europa solo ves movimiento en lugares turísticos, sobre todo en la playa, porque en los pueblos la desolación es absoluta”, remarcó tras analizar al azar distintas postales.

“Lo más asombroso del Conurbano es que en las calles ves gente trabajando, haciendo mandados, comiendo en un cordón, jugando en la vereda, conversando a la salida de un negocio o parados sin hacer nada en la puerta de su casa. Hay mucho movimiento”, describió al contar los encantos ocultos de este lugar. Y agregó: “Una cosa es una foto y otra el Street View, que es más real y sin edición. Las cosas que hacen algunas personas en situaciones cotidianas son realmente ingeniosas”.

descanso.webp En el Conurbano se trabaja duro: un obrero se tiró a dormir la siesta y usa un ladrillo como almohada y un vendedor de gallinas circula "en cuero" a bordo de una camioneta sin puertas.

Entre los momentos captados justo a tiempo por el autito de Google pueden observarse un hombre que carga un tanque de agua en su moto en Lomas de Zamora, otro que duerme la siesta en el pasto usando un ladrillo de almohada en Isidro Casanova, a un matrimonio que sacó la TV a la vereda para engancharla del cable en Bernal, o chicos dándose un chapuzón en la pelopincho armada en una calle de Churruca.

piletas.webp Verano en el conurbano: los chicos disfrutan de la pelopincho en la vereda y un matrimonio sacó su living a la vereda, con TV incluida.

También a un señor paseando con sus gansos como mascotas por Villa Adelina, un hombre que saluda al auto/cámara de Google con una grosería en Monte Grande, un adolescente que justo se dio un porrazo mientras andaba en skate por Berazategui, un padre que baja del baúl de su auto a su hijo en Manzanares o un vendedor de gallinas a bordo de una camioneta toda destartalada y sin puertas en Tapiales.

La búsqueda de imágenes es estrictamente artesanal, no hay programas ni automatizaciones. Y muchos de los registros son enviados por seguidores, que colaboran con el armado de la cuenta. Sin embargo, no todo sirve para publicar.

gansitos.webp Caminando en la vía pública: un hombre saluda a la cámara de Google con un gesto obsceno mientras otro saca a pasear a sus gansos.

“Hay gente que no entiende que tienen que ser capturas de Google y me mandan fotos de ellos en distintos barrios bonaerenses. El 50% de lo que me envían lo descarto y responderle a la gente también me lleva mucho trabajo. Si el lugar o la situación me resulta copado, lo busco yo en el Street View y lo subo pero muchas veces lo que me mandan ya no está porque las filmaciones se van actualizando”, contó M. Conur.

Entre el material que recibió hubo muchas rarezas como la casa con forma de barco en Villa Fiorito, otra con forma de molino en Moreno, la escultura de un elefante en una terraza de Pablo Podestá, un mini Cabildo construido en el segundo piso de una vivienda en Laferrere, un lavarropas gigante colgado de una esquina en San Justo y un kiosco con la temática de River en Lanús.

elefante.webp Dos obras de arte: una casa con una lancha y otra con un elefante.

Si bien Mr. Conur hace una selección rigurosa de las fotos, muchas veces lo que más sorprende son los comentarios ingeniosos de sus seguidores. Y en las historias de Instagram también se percibe lo colaborativa que es esta comunidad de usuarios: hay desde memes hasta obras de arte inspiradas en algunas de las imágenes del Street View.

A pedido de Infobae, Mr. Conur elaboró el ranking de los 5 lugares imperdibles para que la gente pueda recorrerlos en 360° a través de estos links:

- Una aldea de la Edad Media, en González Catán

- La Torre de Pisa, en Ituzaingó

- La Casa de las Estatuas, en Ciudadela

- La Feria Persa, en San Miguel

- El pequeño Cabildo, en Gregorio de Laferrere

river.webp Grafitis con frases inimaginables y comercios "lookeados" con los colores de clubes de fútbol, algunas de las atracciones del Conurbano.

A diferencia de otras cuentas, que son monetizadas por sus creadores, Mr. Conur aseguró que por ahora sólo es un hobby que alterna con su profesión de psicología. “En mi tiempo libre también me gusta mucho escribir y recientemente resulté finalista de La Bienal Joven. La Editorial Odelia va a publicar mi novela, titulada Patadas en la boca, que aborda los traumas de la infancia de dos jóvenes que luego se sumergen en la delincuencia en un barrio del Conurbano, que es mi fuente de inspiración”, concluyó con orgullo la persona que se encuentra detrás de Conurmaps y ya logró cautivar a más de 38 mil seguidores.

(Fuente: Infobae)