Los corazones en los chats no son todos iguales: qué emoción transmite cada color

En la era de las pantallas, donde una gran parte de los vínculos se sostiene por mensajes, los emojis funcionan como una extensión de nuestras emociones. Entre ellos, los corazones son los protagonistas indiscutidos: están en estados, comentarios, respuestas rápidas y hasta en conversaciones formales. Pero, aunque todos tengan la misma forma, el color cambia completamente su significado.

La psicología del color permite entender qué intención hay detrás de cada tonalidad. Elegir un corazón u otro puede reforzar un mensaje… o generar una confusión inesperada. Por eso, conocer el sentido que se esconde detrás de cada opción puede marcar la diferencia al comunicarnos.

A continuación, una guía para saber qué estamos diciendo —sin darnos cuenta— cada vez que tocamos un corazón en WhatsApp, Instagram o cualquier otra app.

¿Qué expresa cada tipo de corazón?

image

Rojo

Es el tradicional símbolo del amor en su máxima intensidad. Representa pasión, compromiso y afectos profundos. Se usa para la pareja, para vínculos muy fuertes o para admirar a alguien con claridad.

Amarillo

Se asocia a la simpatía y la buena onda. Es ideal para reforzar la camaradería, la amistad y el cariño sin tintes románticos. Perfecto para amigos y familiares con los que hay cercanía.

Azul

Comunicador de confianza y tranquilidad. Expresa apoyo, respeto y lealtad. Aparece cuando lo que se quiere transmitir es una conexión emocional estable y sincera.

Verde

Refleja equilibrio, unión y ganas de empezar de nuevo. Suele enviarse para agradecer, acompañar procesos de mejora o mostrar interés por el bienestar de la otra persona. También se vincula con temas ecológicos.

Negro

Puede implicar tristeza o un momento complejo, pero también se usa con humor irónico y estéticas más alternativas. Es un emoji que depende muchísimo del contexto.

Marrón

Evoca contención y afecto real. Representa estabilidad afectiva y cercanía emocional, como quien dice “acá estoy para vos”. También sugiere familia, raíces y cuidado.

Blanco

Transmite paz, pureza y reconciliación. Es un gesto amable y limpio, que acompaña instancias de perdón o amor sin exigencias. Suele utilizarse para nuevos comienzos.

Violeta

Une emoción con sensibilidad y espiritualidad. Habla de amor propio, admiración profunda o conexión especial, más simbólica que romántica. Además, se usa en apoyo a causas solidarias.

Elegir un corazón puede parecer un detalle, pero en el universo digital es una forma más de decir lo que sentimos. La próxima vez que mandes uno, pensá: ¿qué mensaje querés que llegue del otro lado?