Las 3 razas de perros que más ladran y sorprenden a sus dueños, según expertos

Algunos perros se muestran especialmente nerviosos y ladran con insistencia segundos antes de que se produzcan los temblores.

No todos los perros ladran con la misma intensidad . Mientras algunos apenas emiten sonidos, otras razas son reconocidas por su tendencia a vocalizar de manera constante. Según explicó un entrenador canino en su cuenta de TikTok (@balance.dogs1), esta conducta no siempre es un problema de comportamiento: en muchos casos se trata de un rasgo propio de la raza y de la función para la que fueron criados.

El especialista aclaró que muchos dueños se sorprenden al descubrir que adoptaron un perro “hecho para ladrar”: “Son animales diseñados para dar la alarma o para acompañar tareas de caza. Es natural que vocalicen más de lo que uno espera”, señaló.

1. Dachshund o perro salchicha

En el primer lugar del ranking aparece el Dachshund, también conocido como teckel o perro salchicha. Criado originalmente para cazar conejos y animales de madriguera, combina energía, ansiedad e instinto cazador.

Ladran de manera insistente cuando algo capta su atención.

Suelen vocalizar frente a otros perros, animales pequeños o ruidos extraños.

Para moderar este comportamiento se recomienda socialización temprana y entrenamiento de calma.

2. Schnauzer

El experto fue contundente: “Todos los schnauzers que conocí ladran muchísimo”. Esta raza alemana se desarrolló como perro de trabajo, especialmente para alertar sobre intrusos y perseguir roedores.

Reaccionan incluso cuando no hay timbre ni visitas.

Suelen ladrar al repartidor, a extraños o a ruidos mínimos.

Necesitan educación firme y estimulación mental para controlar su tendencia natural a vocalizar.

3. West Highland White Terrier (Westie)

Cierra la lista el Westie, un terrier escocés pequeño pero lleno de energía.

Son perros muy vigilantes, territoriales y enérgicos.

Reaccionan rápido a cualquier estímulo y lo expresan con ladridos repetidos.

Aunque son excelentes guardianes, pueden resultar muy ruidosos para quienes viven en departamentos.

Por qué estas razas ladran tanto

El motivo está en su instinto: fueron criadas para cazar o para dar la alarma, lo que convierte al ladrido en parte de su carácter. Por eso, si estás pensando en adoptar uno de estos perros, es importante considerar que el ladrido no es un “defecto”, sino una característica de la raza.

