El error que todos cometen y que arruina tu lavarropas

Muchas personas, en el afán de proteger su lavarropas de la humedad del piso o de alargar su vida útil, cometen un error muy frecuente: colocarlo sobre pallets de madera, carritos transportadores o incluso ladrillos. Aunque parezca una buena idea, un técnico especializado en refrigeración y reparación de lavarropas advirtió que esta costumbre puede acelerar el deterioro del equipo y hasta pudrir el chasis.

Redes Hospedaje en Tailandia por 3 euros: un turista español mostró los riesgos ocultos de los alojamientos más baratos

Lo dice la ciencia Las 3 razas de perros que más ladran y sorprenden a sus dueños, según expertos

La advertencia proviene de Nicolás Fulco, creador de contenidos en TikTok (@refrigeracionfulco), donde comparte consejos prácticos y errores habituales en el mantenimiento de electrodomésticos.

Por qué no usar pallets, ladrillos o carritos bajo el lavarropas

Fulco explicó que los pallets de madera son una de las peores opciones:

La madera absorbe humedad, lo que termina oxidando y pudriendo el chasis del lavarropas.

No brindan firmeza suficiente y pueden generar movimientos peligrosos durante el centrifugado.

Los carritos transportadores, aunque suelen venderse como “solución práctica”, tampoco resultan recomendables. Según el especialista, no logran dar la estabilidad necesaria y favorecen el desplazamiento del electrodoméstico.

En cuanto a los ladrillos, el problema es que elevan demasiado el aparato. Esto provoca desequilibrios, puede dañar el eje y hasta hacer que el lavarropas se mueva o se caiga en pleno funcionamiento.

Cómo proteger correctamente tu lavarropas

El técnico subrayó que la clave está en mantener el equipo firme y nivelado sobre el piso. Para lograrlo, recomendó:

Ajustar las patas regulables : casi todos los modelos permiten nivelarlas.

Colocar goma EVA en las patas : absorbe vibraciones y reduce el movimiento.

Usar una alfombra antideslizante: siempre bien adherida y sellada contra el suelo.

“El lavarropas tiene que estar bien apoyado y sin juego. Si hacés esto, no se mueve nunca más”, resumió Fulco.

Con este consejo, los usuarios podrán evitar daños irreversibles en el chasis y garantizar una mayor vida útil de su electrodoméstico.