lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo de cocinar

Día Mundial de la Tortilla de Papa: seis recetas irresistibles para celebrar y compartir

La versatilidad de este plato conquista mesas de todo el planeta. Un repertorio de variantes infalibles que reinventan el sabor y la simpleza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este lunes 9 de marzo es el Día Mundial de la Tortilla de Papa. Esta receta tiene un poder unánime en la mesa: invita a todos a compartir, sin distinción de edades y gustos. Pocas preparaciones conquistan tanto como ese disco dorado y jugoso, capaz de ser protagonista en una cena rápida, en una picada extensa, en un picnic familiar o en la mesa de cualquier bar de barrio.

En Argentina y en toda Latinoamérica, la tortilla de papa representa mucho más que una receta: es símbolo de encuentro y de cocina casera, una excusa perfecta para improvisar algo rico con poco. Su importancia radica en que siempre está lista para salvar el almuerzo, acompañar un mate, calmar el hambre nocturno, o simplemente provocar una sonrisa al cortarla y ver cómo el huevo y la papa se funden en cada bocado.

Seis recetas de tortilla de papa imperdibles

1. Tortilla de papa clásica

image

Ingredientes:

1. 1 kg de papa

2. 6 huevos

3. 1 cebolla

4. Aceite

5. Sal y pimienta

Preparación:

1. Pelar y cortar las papas en rodajas finas.

2. Freírlas en aceite hasta que estén blandas y apenas doradas.

3. Rehogar la cebolla picada.

4. Batir los huevos, mezclar con las papas y la cebolla, salpimentar.

5. Volcar la mezcla en sartén caliente con un poco de aceite.

6. Cocinar hasta que tome color en la base, dar vuelta con ayuda de un plato y dorar del otro lado.

7. Buscar una textura jugosa en el centro.

2. Tortilla de papa, queso y morcilla

image

Ingredientes:

1. 1 kg de papa

2. 6 huevos

3. 1 morcilla

4. 150 gr de queso cremoso

5. Perejil fresco

6. Sal y pimienta

Preparación:

1. Hervir las papas peladas hasta que estén a medio punto.

2. Batir los huevos con sal, pimienta y perejil picado.

3. Sumar las papas en cubos, el queso en trocitos y la morcilla desmenuzada.

4. Volcar todo en sartén aceitada y cocinar a fuego medio.

5. Dar vuelta y terminar la cocción hasta dorar.

6. Ideal que el queso se funda en el interior.

3. Tortilla de papa y cebolla caramelizada

image

Ingredientes:

1. 1 kg de papa

2. 6 huevos

3. 2 cebollas blancas

4. 1 cucharada de azúcar

5. Aceite

6. Sal y pimienta

Preparación:

1. Freír las papas en aceite hasta que estén tiernas.

2. Cocinar las cebollas en tiras finas con aceite y azúcar, hasta caramelizar.

3. Mezclar las papas con las cebollas y los huevos batidos.

4. Condimentar y volcar en sartén caliente.

5. Cocinar a fuego medio, cuidar que no se seque.

6. Dar vuelta y dorar ambos lados.

4. Tortilla de papa, choclo y queso

Ingredientes:

1. 800 gr de papa

2. 5 huevos

3. 200 gr de queso cremoso o cuartirolo

4. 1 lata de choclo en grano escurrido

5. Sal y pimienta

Preparación:

1. Cocinar las papas en rodajas al vapor o hervidas.

2. Batir los huevos y mezclar con las papas.

3. Agregar el choclo y el queso en cubos.

4. Condimentar y verter en sartén antiadherente.

5. Cocinar a fuego suave, dar vuelta y dorar.

5. Tortilla de papa y batata (dulce-salada)

Ingredientes:

1. 500 gr de papa

2. 500 gr de batata

3. 6 huevos

4. Aceite

5. Sal y pimienta

Preparación:

1. Cortar la papa y la batata en rodajas finas.

2. Freír juntas hasta dorar levemente.

3. Batir los huevos, mezclar con la papa y batata.

4. Salpimentar y cocinar como la tortilla tradicional.

5. Buscar equilibrio entre lo dulce y lo salado.

6. Tortilla de papa vegana (sin huevo)

image

Ingredientes:

1. 1 kg de papa

2. 1 cebolla

3. 2 cucharadas de harina de garbanzo

4. 80 ml de agua

5. 1 pizca de cúrcuma

6. Sal y pimienta

7. Aceite

Preparación:

1. Freír las papas y la cebolla en aceite hasta tiernas.

2. Mezclar la harina de garbanzo, agua y cúrcuma para simular el huevo.

3. Unir la mezcla con las papas y cebolla.

4. Sazonar y cocinar en sartén aceitada.

5. Dorar de ambos lados como en la versión clásica.

Temas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas
Rivadavia

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Prontuarios

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Alta demanda en el Obreros del Porvenir por los diferentes cursos.
Educación

El boom minero llegó a los oficios: en una escuela de capacitación laboral sanjuanina, hubo gran demanda por los cursos vinculados al sector

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del lunes en San Juan.
Sismo

Un fuerte temblor puso en movimiento la madrugada sanjuanina del lunes

Te Puede Interesar

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios
Los entretelones

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios

Por Carla Acosta
Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento
Emergencia climática

Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel
Judicial

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso
Tras la Fiesta de la Vendimia

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso

Fútbol sanjuanino
Para aliviar a los clubes

La Liga Sanjuanina cubrirá el 50% del pago de árbitros tras el paro en apoyo a Tapia