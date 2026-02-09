Día Mundial de la Pizza: siete recetas fáciles para preparar y disfrutar en casa

Cada 9 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Pizza , una jornada que rinde homenaje a uno de los platos más populares y versátiles del planeta. Se trata de un símbolo de la gastronomía internacional que ha dado lugar a innumerables variantes adaptadas a diferentes culturas.

A continuación, siete recetas de pizzas fáciles y para todos los gustos:

1. Pizza Margarita

image

La pizza Margarita representa la sencillez y la tradición de la cocina italiana. Su combinación de tomate, mozzarella y albahaca simboliza los colores de la bandera de Italia.

Ingredientes:

1 base de pizza

200 gramos de salsa de tomate natural

200 gramos de mozzarella fresca

Unas hojas de albahaca fresca

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

2. Pizza cuatro quesos

image

La pizza cuatro quesos resulta ideal para los amantes del queso, ya que combina diferentes variedades italianas y europeas en una sola preparación.

Ingredientes:

1 base de pizza

50 gramos de mozzarella rallada

50 gramos de gorgonzola

50 gramos de parmesano rallado

50 gramos de fontina o emmental

100 gramos de salsa de tomate

3. Pizza hawaiana

image

La pizza hawaiana combina sabores salados y dulces a través de la integración de jamón y piña, una variante que ha generado debates entre puristas y quienes buscan innovar.

Ingredientes:

1 base de pizza

120 gramos de jamón cocido en tiras

100 gramos de piña en trozos

150 gramos de mozzarella

100 gramos de salsa de tomate

Orégano seco al gusto

4. Pizza pepperoni

image

El pepperoni ha convertido a esta pizza en una de las más solicitadas en Estados Unidos y otros países, gracias a su sabor intenso y su textura crocante.

Ingredientes:

1 base de pizza

120 gramos de pepperoni en rodajas

150 gramos de mozzarella rallada

100 gramos de salsa de tomate

5. Pizza vegetariana

image

La pizza vegetariana ofrece una alternativa fresca y colorida, utilizando una selección de verduras y hortalizas de temporada.

Ingredientes:

1 base de pizza integral o tradicional

100 gramos de salsa de tomate

100 gramos de mozzarella

1 pimiento rojo cortado en tiras

1 calabacín en rodajas finas

50 gramos de champiñones laminados

1 cebolla morada en aros

Aceite de oliva, sal y pimienta

6. Pizza napolitana

image

La pizza napolitana destaca por su masa fina, bordes elevados y el uso de ingredientes tradicionales de Nápoles. Su preparación requiere atención a la calidad de los productos.

Ingredientes:

1 base de pizza napolitana

150 gramos de tomate San Marzano triturado

125 gramos de mozzarella di bufala

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Hojas de albahaca fresca

Sal al gusto

7. Pizza sin harina

image

La pizza con base de coliflor surge como una alternativa para quienes no consumen harinas, ya sea por razones de salud, dieta baja en carbohidratos o intolerancias. Esta versión ofrece una textura diferente y mantiene la esencia del plato tradicional.

Ingredientes: