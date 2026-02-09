Día Mundial de la Pizza: siete recetas fáciles para preparar y disfrutar en casa

Cada 9 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Pizza, una jornada que rinde homenaje a uno de los platos más populares y versátiles del planeta. Se trata de un símbolo de la gastronomía internacional que ha dado lugar a innumerables variantes adaptadas a diferentes culturas.
A continuación, siete recetas de pizzas fáciles y para todos los gustos:
1. Pizza Margarita
La pizza Margarita representa la sencillez y la tradición de la cocina italiana. Su combinación de tomate, mozzarella y albahaca simboliza los colores de la bandera de Italia.
Ingredientes:
1 base de pizza
200 gramos de salsa de tomate natural
200 gramos de mozzarella fresca
Unas hojas de albahaca fresca
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Sal y pimienta al gusto
2. Pizza cuatro quesos
La pizza cuatro quesos resulta ideal para los amantes del queso, ya que combina diferentes variedades italianas y europeas en una sola preparación.
Ingredientes:
1 base de pizza
50 gramos de mozzarella rallada
50 gramos de gorgonzola
50 gramos de parmesano rallado
50 gramos de fontina o emmental
100 gramos de salsa de tomate
3. Pizza hawaiana
La pizza hawaiana combina sabores salados y dulces a través de la integración de jamón y piña, una variante que ha generado debates entre puristas y quienes buscan innovar.
Ingredientes:
1 base de pizza
120 gramos de jamón cocido en tiras
100 gramos de piña en trozos
150 gramos de mozzarella
100 gramos de salsa de tomate
Orégano seco al gusto
4. Pizza pepperoni
El pepperoni ha convertido a esta pizza en una de las más solicitadas en Estados Unidos y otros países, gracias a su sabor intenso y su textura crocante.
Ingredientes:
1 base de pizza
120 gramos de pepperoni en rodajas
150 gramos de mozzarella rallada
100 gramos de salsa de tomate
5. Pizza vegetariana
La pizza vegetariana ofrece una alternativa fresca y colorida, utilizando una selección de verduras y hortalizas de temporada.
Ingredientes:
1 base de pizza integral o tradicional
100 gramos de salsa de tomate
100 gramos de mozzarella
1 pimiento rojo cortado en tiras
1 calabacín en rodajas finas
50 gramos de champiñones laminados
1 cebolla morada en aros
Aceite de oliva, sal y pimienta
6. Pizza napolitana
La pizza napolitana destaca por su masa fina, bordes elevados y el uso de ingredientes tradicionales de Nápoles. Su preparación requiere atención a la calidad de los productos.
Ingredientes:
1 base de pizza napolitana
150 gramos de tomate San Marzano triturado
125 gramos de mozzarella di bufala
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Hojas de albahaca fresca
Sal al gusto
7. Pizza sin harina
La pizza con base de coliflor surge como una alternativa para quienes no consumen harinas, ya sea por razones de salud, dieta baja en carbohidratos o intolerancias. Esta versión ofrece una textura diferente y mantiene la esencia del plato tradicional.
Ingredientes:
1 coliflor mediana
1 huevo
50 gramos de queso parmesano rallado
50 gramos de queso mozzarella rallado
Sal y pimienta al gusto
100 gramos de salsa de tomate
100 gramos de mozzarella para cubrir
Ingredientes al gusto para el topping (tomate cherry, jamón, champiñones, etc.)