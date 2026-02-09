lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A cocinar

Día Mundial de la Pizza: siete recetas fáciles para preparar y disfrutar en casa

Desde la clásica Margarita hasta versiones sin harina, existen alternativas para todos los paladares y ocasiones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Cada 9 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Pizza, una jornada que rinde homenaje a uno de los platos más populares y versátiles del planeta. Se trata de un símbolo de la gastronomía internacional que ha dado lugar a innumerables variantes adaptadas a diferentes culturas.

Lee además
La Pizza Sanjuanina desembarca en Mar del Plata.
Verano

La "Pizza Party Sanjuanina" desembarca en Mar del Plata: de qué se trata

A continuación, siete recetas de pizzas fáciles y para todos los gustos:

1. Pizza Margarita

image

La pizza Margarita representa la sencillez y la tradición de la cocina italiana. Su combinación de tomate, mozzarella y albahaca simboliza los colores de la bandera de Italia.

Ingredientes:

  • 1 base de pizza
  • 200 gramos de salsa de tomate natural
  • 200 gramos de mozzarella fresca
  • Unas hojas de albahaca fresca
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto

2. Pizza cuatro quesos

image

La pizza cuatro quesos resulta ideal para los amantes del queso, ya que combina diferentes variedades italianas y europeas en una sola preparación.

Ingredientes:

  • 1 base de pizza
  • 50 gramos de mozzarella rallada
  • 50 gramos de gorgonzola
  • 50 gramos de parmesano rallado
  • 50 gramos de fontina o emmental
  • 100 gramos de salsa de tomate

3. Pizza hawaiana

image

La pizza hawaiana combina sabores salados y dulces a través de la integración de jamón y piña, una variante que ha generado debates entre puristas y quienes buscan innovar.

Ingredientes:

  • 1 base de pizza
  • 120 gramos de jamón cocido en tiras
  • 100 gramos de piña en trozos
  • 150 gramos de mozzarella
  • 100 gramos de salsa de tomate
  • Orégano seco al gusto

4. Pizza pepperoni

image

El pepperoni ha convertido a esta pizza en una de las más solicitadas en Estados Unidos y otros países, gracias a su sabor intenso y su textura crocante.

Ingredientes:

  • 1 base de pizza
  • 120 gramos de pepperoni en rodajas
  • 150 gramos de mozzarella rallada
  • 100 gramos de salsa de tomate

5. Pizza vegetariana

image

La pizza vegetariana ofrece una alternativa fresca y colorida, utilizando una selección de verduras y hortalizas de temporada.

Ingredientes:

  • 1 base de pizza integral o tradicional
  • 100 gramos de salsa de tomate
  • 100 gramos de mozzarella
  • 1 pimiento rojo cortado en tiras
  • 1 calabacín en rodajas finas
  • 50 gramos de champiñones laminados
  • 1 cebolla morada en aros
  • Aceite de oliva, sal y pimienta

6. Pizza napolitana

image

La pizza napolitana destaca por su masa fina, bordes elevados y el uso de ingredientes tradicionales de Nápoles. Su preparación requiere atención a la calidad de los productos.

Ingredientes:

  • 1 base de pizza napolitana
  • 150 gramos de tomate San Marzano triturado
  • 125 gramos de mozzarella di bufala
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Hojas de albahaca fresca
  • Sal al gusto

7. Pizza sin harina

image

La pizza con base de coliflor surge como una alternativa para quienes no consumen harinas, ya sea por razones de salud, dieta baja en carbohidratos o intolerancias. Esta versión ofrece una textura diferente y mantiene la esencia del plato tradicional.

Ingredientes:

  • 1 coliflor mediana
  • 1 huevo
  • 50 gramos de queso parmesano rallado
  • 50 gramos de queso mozzarella rallado
  • Sal y pimienta al gusto
  • 100 gramos de salsa de tomate
  • 100 gramos de mozzarella para cubrir
  • Ingredientes al gusto para el topping (tomate cherry, jamón, champiñones, etc.)
Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado
Increíble

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado

Dos hermanos fueron asesinados por una deuda de $230.000
Los acribillaron

Dos hermanos fueron asesinados por una deuda de $230.000

Alfredo Nardi (izquierda) y Roberto Juárez.
En redes

Abogados "influencers": el nuevo rol de dos famosos ex funcionarios sanjuaninos tras dejar la gestión pública

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista
Temporada de ruta

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo video
Videonota

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo

Te Puede Interesar

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes
Avances

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes

Por Miriam Walter
Detienen a una mujer que intentó robarles a unos adolescentes en Capital: su cómplice la abandonó
Flagrancia

Detienen a una mujer que intentó robarles a unos adolescentes en Capital: su cómplice la abandonó

Qué pasó con la carrera de la UNSJ que ofrecía sueldos mensuales de casi $5.000.000 a sus egresados
Educación

Qué pasó con la carrera de la UNSJ que ofrecía sueldos mensuales de casi $5.000.000 a sus egresados

La Pampa: una niña de 5 años fue internada tras dar positivo de cocaína
El tercer caso

La Pampa: una niña de 5 años fue internada tras dar positivo de cocaína

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia
Investigación

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia