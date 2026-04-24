Racing igualó con Barracas Central y volvió a la zona de clasificación

Racing empató 1-1 con Barracas Central en un partido en el que dominó el primer tiempo pero sufrió el segundo y que disputaron esta noche en Avellaneda por la decimosexta fecha del Torneo Apertura 2026.
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Con el empate, Racing quedó octavo, entrando a los Playoffs con lo justo con 20 puntos. Barracas suma 21.
Racing empató 1-1 con Barracas Central en un partido en el que dominó el primer tiempo pero sufrió el segundo y que disputaron esta noche en Avellaneda por la decimosexta fecha del Torneo Apertura 2026.
La “Academia” ganaba desde los 29 minutos del primer tiempo con gol del volante Matías Zaracho, aunque el defensor Fernando Tobio igualó el partido en 35 minutos de la segunda etapa.
Con la igualdad, el local subió a la octava posición, la última que da acceso a la fase final del Apertura, con 20 puntos, mientras que el equipo que dirige Rubén Darío Insua es séptimo, con 21 unidades.