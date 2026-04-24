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Torneo Apertura

Racing igualó con Barracas Central y volvió a la zona de clasificación

Con el empate, Racing quedó octavo, entrando a los Playoffs con lo justo con 20 puntos. Barracas suma 21.

Por Agencia NA
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Racing empató 1-1 con Barracas Central en un partido en el que dominó el primer tiempo pero sufrió el segundo y que disputaron esta noche en Avellaneda por la decimosexta fecha del Torneo Apertura 2026.

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La “Academia” ganaba desde los 29 minutos del primer tiempo con gol del volante Matías Zaracho, aunque el defensor Fernando Tobio igualó el partido en 35 minutos de la segunda etapa.

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Con la igualdad, el local subió a la octava posición, la última que da acceso a la fase final del Apertura, con 20 puntos, mientras que el equipo que dirige Rubén Darío Insua es séptimo, con 21 unidades.

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