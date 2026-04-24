Racing igualó con Barracas Central y volvió a la zona de clasificación

Racing empató 1-1 con Barracas Central en un partido en el que dominó el primer tiempo pero sufrió el segundo y que disputaron esta noche en Avellaneda por la decimosexta fecha del Torneo Apertura 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047865694331478162&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ CABEZAZO, MATÍAS! Zaracho metió un testazo inmejorable y anotó el primero de Racing vs. Barracas por la fecha 16 del #TorneoApertura. pic.twitter.com/BSIRMFkCE9 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 25, 2026 La “Academia” ganaba desde los 29 minutos del primer tiempo con gol del volante Matías Zaracho, aunque el defensor Fernando Tobio igualó el partido en 35 minutos de la segunda etapa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2047865841539047512&partner=&hide_thread=false ¡¡AH BUENO, FERNANDO!! Tobio la agarró de aire desde afuera del área y marcó un verdadero GOLAZO para el 1-1 final entre Racing y Barracas por el #TorneoApertura. pic.twitter.com/Ow0GT7g1MX — SportsCenter (@SC_ESPN) April 25, 2026 Con la igualdad, el local subió a la octava posición, la última que da acceso a la fase final del Apertura, con 20 puntos, mientras que el equipo que dirige Rubén Darío Insua es séptimo, con 21 unidades.

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