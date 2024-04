Quién es la sanjuanina que competirá con la bonaerense de 60 años por la corona de Miss Universo Argentina

Tenía sólo 9 años cuando uno de sus seis hermanos falleció víctima de un accidente de tránsito en la provincia. Creció viendo la lucha de sus padres para buscar justicia, sacar adelante a la familia y concientizar a otros con el fin de prevenir tragedias como la que les tocó vivir. Aprendió a canalizar su dolor a través del arte y, ahora, su motor es ayudar a otros para que puedan lograr lo mismo.

Luego de haber sido nombrada como la representante de la provincia, Loana charló con Tiempo de San Juan el pasado 28 de marzo y confió que, “esta oportunidad me llega a través de Matías Sambrizzi, conocerlo a él fue un punto clave en mi carrera. Él es productor de moda y me hizo parte de su delegación, así pude empezar a participar en pasarelas internacionales y diversos eventos. Además, el año pasado, cuando la elección nacional se hizo acá en San Juan, tuve la posibilidad de ser parte como diseñadora oficial del evento, haciendo las bandas para las candidatas de todo el país. Después de todo eso, él me dio una designación directa para el Miss Universo San Juan de este año”.

La joven de 18 años, que acaba de salir del Secundario y continúa los estudios en Diseño de Indumentaria, relató que el próximo 15 de mayo comenzará una de las primeras instancias del certamen en Buenos Aires, en el Auditorio Belgrano. Pero que, mientras tanto, está realizando una preparación acá, en San Juan, y armando su proyecto social, requisito fundamental para ser Miss.

“Yo basé mi proyecto en la concientización vial y también en el acompañamiento y la contención a familias que hayan perdido a un ser querido en un siniestro de tránsito”, comenzó contando Loana.

Y confió: “Perdí a mi hermano, Lautaro, a mis 9 años. Y me parece muy interesante y útil la posibilidad de tratar el dolor desde la creación, desde lo recreativo. Todos sabemos que no hay consuelo para la pérdida de un ser querido, pero, con el tiempo, se puede hacer más llevadero si uno aprende a canalizar su dolor. A través del diseño, que es mi pasión, crearía un espacio recreativo para que las personas puedan expresarse y volcar su dolor en el arte. Puedo enseñar a coser, a bordar prendas, a pintar, a hacer lo que yo hice para mantener la mente ocupada y poder salir adelante”.

Al mismo tiempo, contó que, “yo era muy chica cuando pasó lo de mi hermano, pero recuerdo el desconcierto, el dolor y justamente me refugié en el arte, porque en ese momento bailaba. Crecí viendo a mis papás tratando de concientizar para prevenir casos como el de mi hermano y, al mismo tiempo, ayudando a otras víctimas a través de la agrupación ‘Familias del dolor’. Entonces, siempre quise sumar mi granito de arena, pero no sabía desde qué lugar hacerlo. Me parece que esta es la oportunidad”.

