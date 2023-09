Potenciar Trabajo: los detalles de los aumentos y ¿nuevo bono?

Este miércoles, tras un encuentro del Consejo del Salario, se actualizaron los porcentajes de aumento del salario mínimo , vital y móvil para los tres meses que quedan del año. De manera directa, esto impacta en las distintas prestaciones sociales que ofrece el Estado Nacional, como el programa Potenciar Trabajo . Pero eso no es todo, ya que además se verán beneficiados por un bono.

Octubre: $66.000 (se cobra en noviembre)

Noviembre: $73.000 (se cobra en diciembre)

Diciembre: $88.000 (se cobra en enero del 2024)

Pero eso no sería todo, ya que la titular de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz extendió el bono que se había acordado con el ministro de Economía, Sergio Massa en agosto. El mismo es de $20.000, que se dará en dos tramos de $10.000 en lo que se cobrará en noviembre y diciembre, por lo que, por ejemplo, quienes vayan a retirar su dinero de los cajeros en noviembre percibirán $83.000.

Un detalle no menor es que desde que está el programa el gobierno nacional procura entregar un bono en diciembre, en el marco de las fiestas y fin de año. Si bien por el momento no hay nada confirmado, no es algo que las autoridades nacionales hayan descartado. Todo dependerá de lo que suceda en las elecciones de octubre.

Cuáles son los requisitos para cobrar el Potenciar Trabajo

Los titulares del plan deberán cumplir con un máximo de 60 horas mensuales en una Unidad de Gestión de las siguientes actividades:

*Tareas de cuidados y servicios socio-comunitarios.

*Reciclado y servicios ambientales.

*Construcción, infraestructura social, mejoramiento barrial y habitacional.

*Agricultura familiar y producción de alimentos.

*Producción de indumentaria y otras manufacturas.

*Comercio popular.

*Actividades de formación y capacitación profesional o entrenamiento laboral.