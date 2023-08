Uñac calificó al orreguismo de "selectivo", al hablar sobre las designaciones en la Justicia

"No podemos tener un gobierno electo selectivo. No quieren participar de paritarias, que es un tema difícil de arreglar y en el que cuesta mucho lograr equilibrio. Pero cuando se trata de nombrar una persona, dos personas, cinco, diez o las que corresponda por las leyes que ya están aprobadas con mucha anterioridad, quieren tener una participación o generar una paralización”, comentó Uñac en rueda de prensa, durante la mañana de este lunes.

Y agregó que, “los derechos individuales de los trabajadores del Estado los vamos a respetar. Nosotros no vamos a polemizar porque no es necesario, no suma, no le sirve a nadie, menos a los sanjuaninos en general. Así es que, en el marco de la ley todo, fuera de la ley nada”.

Cabe recordar que, la semana pasada, varios referentes del Gobierno electo se refirieron a la situación. Entre ellos, Martín, quien comenzó afirmando, "la transición es muy larga", refiriéndose a que todavía faltan tres meses para que Marcelo Orrego, asuma como gobernador de San Juan, el 10 de diciembre.

Fue en ese contexto que Martín pidió frenar las nuevas incorporaciones en lugares clave. "Se quieren designar 14 nuevos funcionarios judiciales y creo que ahí nosotros tenemos que intervenir y ser parte de esta decisión. Hay que conversarlo", aseguró.

Al tiempo que, agregó: "Hay que desintoxicar de política a la Justicia". “El gobierno de Sergio Uñac está en retirada y no puede tomar decisiones unilaterales en la elección de jueces y fiscales porque creemos que la Justicia tiene que ser independiente".

El actual intendente de Rivadavia resaltó que, en la nueva administración, "no queremos militantes políticos en cargos de jueces o importantes". “Se habla de nombres con los que corremos el riesgo de que se politicen estos organismos y no me parece que sea positivo”, sentenció.

Cabe recordar que, los entredichos comenzaran luego de que se lanzara el concurso del Consejo de la Magistratura para la cobertura de 14 cargos: uno de juez de Cámara Civil, uno para el Tribunal de Impugnación, uno de Ejecución Penal, uno de Paz de Capital y cuatro de primera instancia penal, más uno para Fiscalía de primera instancia y tres defensores Oficiales, además de un fiscal y un asesor Oficial para la Segunda Circunscripción Judicial con sede en Jáchal.