Otro round: Milei acusó al novio de Lali de buscar "la caída del gobierno"

A raíz de la baja de los dólares financieros, muchos internautas oficialistas recordaron un “jingle” que se escuchó en el programa, que, a la famosa canción de Whitney Houston, I Will Always Love You, le cambiaba la letra del estribillo por el consonante “subió el dólar blue”.

La referencia permanente en redes a este clip llegó a oídos del Presidente, que tuiteó: “Lindo recordar este momento en que los periodistas en el video festejaban la suba del dólar augurando la caída del gobierno... por suerte como los KuKas que son no saben un pomo de economía y el video los deja en total off-side frente a la sociedad... VIVA LA LIBERTAD CARAJO”