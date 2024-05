Los dos casos de extorsión piquetera en San Juan repudiados por la opinión pública

"Nosotros tomamos la decisión en la gestión cuando lo veíamos. A nosotros nos pasaban estas cosas. Nosotros asumimos el 11 de agosto de 2021, el 21 tuvimos la primera marcha, y ahí empezamos a ver este tipo de situaciones con un movimiento social de la zona de Grand Bourg y San Miguel, donde nos contaba la gente que les pedían plata todos los meses del Plan Potenciar y los obligaban al colectivo. Automáticamente hicimos una auditoría de esa organización social y terminó casi desapareciendo de la calle", afirmó el exfuncionario.

En San Juan, los dos casos que tomaron estado público y que generaron un fuerte repudio popular, ocurrieron en el 2022. Las redes sociales pusieron en primera plana nuevamente el caso del dirigente Emilio Farías, de la agrupación 17 de noviembre.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1791622705411670256&partner=&hide_thread=false Piqueteros extorsionadores en San Juan: antecedentes pic.twitter.com/27J1cardrP — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 18, 2024

“Los recursos se ganan con presencia y con lucha. Hay compañeros que cobran y no van a la marcha. Todos los que cobran tiene que ir a la marcha, y si no mandan a alguien en su lugar, para eso la organización les ha dado el beneficio y no es posible que cuando tienen que estar no estén”, dijo el dirigente social en una parte del extenso audio. Y continuó: "Tienen que ir sí o sí, sino se les va a poner rojo y se hará la disminución del programa. Les vamos a suspender el pago por incumplimiento con la organización, así que ustedes sabrán, son las medidas disciplinarias que están vigentes".

En el segundo caso estuvo involucrado el dirigente del Movimiento Teresa Rodríguez, Abel Peralta. "Los que no quieran participar les vamos a ir haciendo una crucecita porque si no les interesa participar por sus derechos los vamos a ir sacando y agregando gente nueva, porque tenemos que perder el miedo de salir a manifestar por nuestros derechos, el miedo que le tenemos a los gobiernos locales y departamentales y pensar en un futuro mejor que lo podemos hacer entre todos", dijo sobre la asistencia a un piquete a la Municipalidad de 9 de Julio.