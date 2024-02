La interna bloquista, con impugnaciones: las dos listas en la mira y el team Bravo habló de "ridiculez"

Los correligionarios irán a internas el 17 de marzo. Dos listas están en carrera. Una la lidera el diputado provincial Luis Rueda, que busca revalidar sus credenciales. La otra está liderada por uno de los hijos de Don Leopoldo Bravo (p), el exprecandidato a senador nacional bajo el ala de Patricia Bullrich, Juan Domingo. Hay dos sectores que se abstuvieron de participar: el Bloquismo Auténtico de Pedro Medina -pidió anular los comicios- y el Bloquismo Disidente de Enrique Conti, que no quiso estar en al conformación de las listas para desligar al gobernador Marcelo Orrego de cualquier acusación de inclinar la cancha a favor de la oposición.

En las últimas horas del viernes, todavía durante el periodo de exposición de listas, el equipo de Luis Rueda marcó la cancha al impugnar la lista de Bravo so pretexto de repetición de avales y hasta fallecidos que firmaron. Desde el team del apellido ilustre contestó el apoderado, César Porto Maradona. Digo que es una "ridiculez" este tipo de movidas. "Supuestamente es por falta de avales, pero no es así. Las planillas de avales vienen de los departamentos. Fueron por duplicado, cada afiliado firmaba una planilla para el departamento y otra para el Comité Central". Incluso manifestó que Bravo presentó más firmas que el resto: la base son 556 y hubo 900.

Entonces, Porto Maradona hizo una réplica e impugnó la lista de Rueda y compañía. A modo de ejemplo, la presentación en la Junta Electoral señaló: "Los avales de la planilla 1° 2, 3 , 5 y 6ta se nota que la lista que se avala no tiene los mismos trazos ni color de lapicera, con lo cual se colocó en forma posterior engañando a los afiliados en cuanto a la lista que avalan ergo no son válidos, de los avales presentados la planilla 8 se encuentra adulterada y denota que fue presentada para un departamental y no el central que tienen una lapicera negra y no azul como lo es en todos los vales, que se ha llenado en forma posterior violentando la voluntad de los afiliados, no computables los avales".

Además, el apoderado de Bravo advirtió que irá a la Justicia en caso que la Junta no haga lugar a su pedido de impugnación. "En caso de no hacer logar a mi fundado, público y notorio pedido, dejo efectuada la apelación por ante el Juzgado Federal con competencia Electoral de la Ciudad de San Juan y de recurrir en casación por ante la Cámara Federal Electoral, de ser necesario", dice el escrito que presentó ante el tribunal partidario.