Gobierno dice que no hay razón para que se restrinja el servicio de colectivos

" El servicio de transporte se presta con total normalidad en San Juan y no ha habido ningún tipo de planteo en lo inmediato de que esta regularidad se pueda ver interrumpida", dijo este miércoles el ministro de Gobierno , Alberto Hensel, sobre el escenario planteado por los empresarios del transporte del país y de San Juan de la posible quita de servicio de colectivos en horario nocturno, debido a la falta de combustible .

Hensel remarcó: "me pareció oportuno poder transmitir tranquilidad a la población".

La respuesta de Hensel se da luego de que el vicepresidente de ATAP, Ricardo Salvá, declarara que este miércoles se reunirán los empresarios para tomar una decisión sobre esta restricción del servicio que propone FATAP a nivel nacional. El funcionario sentenció que los empresarios "no tienen motivos para que el servicio no se preste con normalidad basados en estas razones, en otras entra en juego el pliego de licitación. Se supone que es un hecho imprevisto que no haya combustible, fuera de la fuerza mayor de la imprevisión corresponde aplicar lo que dice el pliego licitatorio".

Hensel, en diálogo con Radio Sarmiento, reconoció que "hay un problema con la falta de combustible" pero recalcó que es FATAP desde lo nacional quien propone la medida. Y que "la situación de San Juan es que hemos conversado con los empresarios y nos han manifestado que hasta el momento están consiguiendo el combustible para poder seguir prestando el servicio. Esta noche va a seguir funcionando normalmente", aseguró.

Incluso, el ministro no puso en duda la prestación del servicio normal de micros para los días subsiguientes. "Según lo que me manifiestan consiguen el combustible, independientemente del costo", aseguró.

El discurso de Hensel contradice las declaraciones de Salvá, quien describió en radio Estación Claridad este miércoles un panorama incierto e incluso dio casi por seguro que habrá restricciones. "Es muy probable que adhieran al comunicado para poder tener un stock mínimo", dijo sobre la posición de los empresarios locales ante la disposición de FATAP.

En cambio, para Hensel, "lo que dice Salva es 'miren acá hemos recibido una recomendación de FATAP y nos vamos a reunir a analizarlo. No ha habido una posición en el sentido de acompañar'. Me quedo con lo conversado el día de ayer con la gente de ATAP y UTA (choferes)". Y remarcó que este martes se reunieron "con empresarios, con UTA, hemos estado las tres partes, incorporando un tema importante que es la capacitación de los choferes en seguridad vial".