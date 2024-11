En Santiago del Estero, Cristina Kirchner destacó a una agrupación sanjuanina

image.png

"Caminando juntos, caminamos mucho más lejos. Tenemos que saber, además, Perón decía que así como no hay hombre o mujer que escape a su destino, no debería nacer aquel que no es capaz de tener una causa noble y justa que justifique su paso por la tierra", expresó la expresidenta de la república.

Y añadió:"El militante no tiene un punto fijo, siempre marcha porque siempre hay que ir un poco más allá, cree profundamente en lo colectivo, siente que llega cuando llegan las ideas y convicciones; No hay derrotas definitivas ni triunfos eternos, el militante sabe que no hay triunfo asegurado, pero lo importante es mantener en alto las banderas".

"Néstor siempre decía algo de lo que no pude olvidar: 'nos pueden perdonar haber perdido, pero lo que nunca nos van a perdonar es no seguir luchando'", cerró.