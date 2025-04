El gobierno le bajó el precio a la marcha de la CGT: "La gente los detesta"

Bajo la consigna de “El trabajo es sagrado”, la CGT y otras organizaciones gremiales y sociales marchan esta tarde en el centro porteño en la previa del Día del Trabajador , marco que es utilizado para apuntar contra las políticas de recorte del gasto público que lleva adelante la administración nacional de Javier Milei, así como la no homologación de paritarias con aumentos por arriba de la pauta inflacionaria.

Desde el Gobierno prefirieron no dar declaraciones públicas en la previa a esa movilización. De todos modos, una altísima fuente de la Presidencia afirmó a Infobae que la idea era minimizar el evento y no darle entidad. “Es una marcha más y no nos importa las consignas que tengan contra nosotros. Incluso, nos beneficia tenerlos en frente”, indicó este funcionario.